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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 06:54 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ile olan ilişkisi ve ayrılığıyla gündemde uzun süre yer eden Defne Samyeli, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 48 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan Samyeli'nin paylaşımına adeta beğeni yağdı.

Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı

Son olarak Mustafa Sandal ile davasında uzlaşma istemeyen ve gündem olan Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Şu sıralar tatil yapan 48 yaşındaki güzel sanatçı, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

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Defne Samyeli'nin söz konusu paylaşımına binlerce beğeni gelirken, ünlü isim 48 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkarttı.

DEREN TALU'DAN YORUM GECİKMEDİ

Samyeli'nin paylaşımına yorum yapan ilk isimlerden biri de 24 yaşındaki kızı Deren Talu oldu. Deren, paylaşıma ateş emojisi koyarak annesine olan hayranlığını bir kez daha gösterdi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
o kadar estetik yaptırsa rahmetli Safiye Ayla da güzel olurdu
ilik gibi
Nasıl bir zihniyet la bu
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