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Defne Samyeli crop giyip karın kaslarını sergiledi! Yorum yağdı...

22.09.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

51 yaşındaki Defne Samyeli sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Özel hayatı ve fit görüntüsü dile çok konuşulan Samyeli, bu defa balkon pozlarıyla olay oldu. Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran ünlü isim mini şort ve crop giyip poz verdi. Samyeli'nin karın kasları ise dikkatlerden kaçmadı.

Haber sunuculuğunu bırakmasının ardından oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski Türkiye güzeli Defne Samyeli sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. Her paylaşımı olay olan Samyeli bu defa crop üstü ve mini şortu ile dikkat çekti. Ünlü ismin karın kaslarını sergilediği pozları binlerce beğeni ve yorum aldı.

Şu sıralar Bodrum Gümüşlük'te tatilin tadını çıkaran Defne Samyeli'nın pozlarına; 'Karın kasların harika', 'Çok güzelsin', 'Ne güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Defne Samyeli 1

Yıllardır 20'li yaşlarında gibi görünen iki çocuk annesi olan Defne Samyeli fit hali ile Çinli araştırmacıların ilgi odağı oldu.

Defne Samyeli 2

Çin’deki Xiamen Üniversitesi’ndeki genetik bilimciler, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnekler üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Araştırmacıların Türkiye'den Defne Samyeli'yi inceledikleri ortaya çıktı.

Defne Samyeli 3

Önümüzdeki aylarda Pekin'e gidecek olan Defne Samyeli, burada 4000 kişiye cilt sağlığı ve güzellik konusunda bilgi verecek.

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