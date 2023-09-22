Defne Samyeli crop giyip karın kaslarını sergiledi! Yorum yağdı...

Haber sunuculuğunu bırakmasının ardından oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski Türkiye güzeli Defne Samyeli sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. Her paylaşımı olay olan Samyeli bu defa crop üstü ve mini şortu ile dikkat çekti. Ünlü ismin karın kaslarını sergilediği pozları binlerce beğeni ve yorum aldı.

Şu sıralar Bodrum Gümüşlük'te tatilin tadını çıkaran Defne Samyeli'nın pozlarına; 'Karın kasların harika', 'Çok güzelsin', 'Ne güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Yıllardır 20'li yaşlarında gibi görünen iki çocuk annesi olan Defne Samyeli fit hali ile Çinli araştırmacıların ilgi odağı oldu.

Çin’deki Xiamen Üniversitesi’ndeki genetik bilimciler, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnekler üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Araştırmacıların Türkiye'den Defne Samyeli'yi inceledikleri ortaya çıktı.

Önümüzdeki aylarda Pekin'e gidecek olan Defne Samyeli, burada 4000 kişiye cilt sağlığı ve güzellik konusunda bilgi verecek.



