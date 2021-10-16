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Defne Samyeli: Kızlarım ne giymek istiyorlarsa giyebilirler

16.10.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Aşk hayatında bir süredir yalnız olan ve sosyal medya üzerinden gelen arkadaşlık teklifleri hakkında konuşan şarkıcı, "Bu tarz şeyler bana çok sinsice gibi geliyor, DM yoluyla yürümek nedir? Sosyal medyayı çok ciddiye almıyorum" dedi. Samyeli kızları Deren ve Derin'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile ilgili sorulara ise, "Benden miras kalan ün için onları kısıtlayamam, ne giymek istiyorlarsa, onu giyebilirler." dedi.

Defne Samyeli: Kızlarım ne giymek istiyorlarsa giyebilirler

Defne Samyeli, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Aşk hayatında bir süredir yalnız olan ve sosyal medya üzerinden gelen arkadaşlık teklifleri hakkında konuşan şarkıcı, "Bu tarz şeyler bana çok sinsice gibi geliyor, DM yoluyla yürümek nedir? Sosyal medyayı çok ciddiye almıyorum" dedi. Samyeli kızları Deren ve Derin'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile ilgili sorulara ise, "Benden miras kalan ün için onları kısıtlayamam, ne giymek istiyorlarsa, onu giyebilirler. Hepimiz kırmızı çizgilerimizi biliyoruz" yanıtını verdi.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Defne Samyeli (49), geçtiğimiz gün Bebek'teki bir restoranda yemek yerken görüntülendi. Samyeli, mekan çıkışı gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Yoğun tempoda çalıştığını belirten Samyeli, "Çok iş olsun çalışalım. Malum hepimiz uzun zamandır yatıyorduk, şimdi şikayet edecek değiliz." dedi.

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"DEKOLTEYİ SEVİYORUM"

İddialı kıyafetleri hakkında konuşan şarkıcı, "Ben dekolte giyinmeyi seviyorum, sahne de kaldırıyor. Sahnede yakışanı giymeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"YENİ EVİME TAŞINIYORUM"

Yoğun bir yaz dönemi geçirdiğini belirten Samyeli, "Tatiller, taşınma süreçleri falan çok hareketli bir dönem yaşadım." dedi.

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Geçtiğimiz aylarda ev sahibi ile davalık olan şarkıcı, "Şükür ki ev konusunu çözdüm. Yakın zamanda yeni evimi buldum, artık rahatladım. Aramızdaki davalarımız sonuçlandı, anlaşarak geri çektik. Kısaca aramızda sulh yaptık. Şu anda eve taşınma aşamasındayım." diye konuştu.

"SOSYAL MEDYADAN YÜRÜMEK SİNSİCE GELİYOR"

Aşk hayatında bir süredir yalnız olan ve sosyal medya üzerinden gelen arkadaşlık teklifleri hakkında konuşan Samyeli, "Arkadaşlar bu tarz şeyler bana çok sinsice gibi geliyor, DM yoluyla yürüme nedir? Bunun adı çok garip geliyor. Sosyal medyayı çok ciddiye almıyorum. Sosyal medya platformları hayatımı yansıtan alanlar değil. Gizli takip ettiğim birileri yok, sahte hesaplarım falan da yok. Çok fazla vakit harcadığımız zamanlar oluyor, orada geçen süre zarfında kendim için faydalı ne yapabilirim diye düşünüyorum. Başkasını çok merak etmiyorum, hayatımda ben merkezli birisiyim." ifadelerini kullandı.

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"AŞKA TÖVBE ETMEDİM"

Aşka tövbe etmediğini söyleyen Samyeli, "Ben arkadaşlarımla sosyal hayatıma devam ediyorum. Saklanacak ya da gizlenecek bir durumda, yalnız ve küskün değilim. Ben dünyayı dolaşmak, görmediğim yerleri görmek istiyorum. Hayatıma yeni şeyler katmak istiyorum." şeklinde sözlerini sürdürdü.

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"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ BİLİYORUZ"

Kızları Deren ve Derin'in sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddialı fotoğraflar için de açıklama yapan Samyeli, "Kameraların önünde doğdukları için dikkat çekiyorlar. Benden miras kalan ün için onları kısıtlayamam, sonuçta onlar da birer birey. Tüm yaşıtlarının fotoğrafları aynı. Hepimizin sorunu olan 'elalem ne der?' bu üç kelimeden nefret ediyorum. Kendim yapmıyorum, çocuklarıma da bunu yapmıyorum. Ne giymek istiyorlarsa, onu giyebilirler. Çocuklarıma karşı sorumluluklarımı biliyorum, onlar da ne yapacaklarını iyi biliyorlar. Hepimiz kırmızı çizgilerimizi biliyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu Derin Talu
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