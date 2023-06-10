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Defne Samyeli'nin 'Aşkın Olayım' yorumu sosyal medyayı salladı! 'Icardi daha iyi söylüyor'

10.06.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli geçtiğimiz günlerde Müzisyen Çağrı Telkıvıran ile ilişkisini doğrulamıştı. Samyeli, son olarak Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısını söyledi. Ünlü ismin bu yorumu sosyal medyayı salladı.

Defne Samyeli'nin 'Aşkın Olayım' yorumu sosyal medyayı salladı! 'Icardi daha iyi söylüyor'

Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşkını ilan etti. Özel hayatıyla çok konuşulan Samyeli bu defa "Aşkın Olayım" şarkısını yorumladı.

Samyeli geçtiğimiz akşam İstanbul’da bir mekanda sahne aldı. Repertuarında eski şarkılardan son dönemlerin hitlerine kadar birçok parça yer aldı.

Bu şarkılardan biri de Icardi ile hafızalara kazınan “Aşkın Olayım” şarkısı oldu. Samyeli’nin bu performansı sosyal medyada çok konuşuldu.

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Samyeli'nin performansına sosyal medyada; 'Neden şarkı söylüyor', 'Icardi daha iyi söylüyor', 'Dinleyemedim' gibi yorumlar yapıldı.


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