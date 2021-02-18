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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu yine gündemde!

18.02.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu yine gündemde!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen 17 yaşındaki kızı Derin Talu, liseden mezun oldu. Talu, mezuniyet pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu, liseden mezun oldu. Liseyi bitiren 17 yaşındaki Talu, kepli fotoğraflarını da Instagram hesabından yayınladı.

Sosyal medyada 200 binden fazla takipçisi olan Derin Talu'nun paylaşımına tebrik mesajları yağdı.

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Talu'nun ablası Deren Talu da, kardeşinin fotoğraflarına "Çok güzel" notunu düştü.

Talu, geçtiğimiz yıl eylül ayında sosyal medya hesabı üzerinden elinde '16' yazılı bir balonla verdiği pozu paylaşmıştı. Talu'nun yaşına göre makyajı ve giyimi gündem olmuştu.

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Talu'nun bu hallerinden sonra mezuniyet pozundaki yoğun makyajlı hali de "Bu yaşta bu makyaj" yorumları yaptırdı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yakında sosyete playboylarıyla sevgili olmaya başlar 25 li yaşlarında ünlü bir iş adamının oğluyla falan evlenir adamın hevesi geçince 1 sene içinde boşanır bolca haber olur magazine sonra yeniden sevgili bulur sonra ayrılır bu böyle devam eder sürekli arada bi dizi çekerler fakat oyunculuk başka güzelik başka olduğu için çok ilerleyemez hafta sonu mağazin proglamlarında bolca yer alır şunla görüldü bunla görüldü diye bu sırada küpünü doldurmaya devam eder vs vs vs ben şimdiden geleceğini yazayım senin senaryo hiiiç değişmez

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