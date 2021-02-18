Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu yine gündemde!

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu, liseden mezun oldu. Liseyi bitiren 17 yaşındaki Talu, kepli fotoğraflarını da Instagram hesabından yayınladı.

Sosyal medyada 200 binden fazla takipçisi olan Derin Talu'nun paylaşımına tebrik mesajları yağdı.

Talu'nun ablası Deren Talu da, kardeşinin fotoğraflarına "Çok güzel" notunu düştü.

Talu, geçtiğimiz yıl eylül ayında sosyal medya hesabı üzerinden elinde '16' yazılı bir balonla verdiği pozu paylaşmıştı. Talu'nun yaşına göre makyajı ve giyimi gündem olmuştu.

Talu'nun bu hallerinden sonra mezuniyet pozundaki yoğun makyajlı hali de "Bu yaşta bu makyaj" yorumları yaptırdı.



