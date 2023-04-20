Defne Samyeli sessizliğini bozdu ve resmi açıklama geldi! 'Kızım, Derin Talu darp edildi'

Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki küçük kızı Derin Talu uzun süredir Emircan Şahin ile birliktelik yaşıyordu. Son günlerde iddialara göre Şahin'in sevgilisini darp ettiği söyleniyordu.

Defne Samyeli ise sessizliğini bozdu ve konu hakkındaki resmi açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Samyeli'nin açıklamaları ise şöyle;

'ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜ TOLERE EDİLEMEZ'

'Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz. Şiddetin her türlüsü tolere edilemez. Kadına, çocuğa, herhangi bir canlıya şiddetin karşısında olmak, onunla en kuvvetli şekilde mücadele etmek birey olarak her birimizin sorumluluğu. Şiddeti yok sayıp, tolere edip, halı altına süpürdükçe bir sonraki çocuğmuzun kardeşimizin hayatını tehlikeye atıyoruz.'

Emircan Şahin hakkındaki yasal sürecin başlatılması kızının Derin Talu'nun rızasına bağlı bir konu olduğunu da belirten Samyeli sözlerine şöyle devam etti;

'BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM'

'Ben onun iradesine paralel olarak bunun bizzat takipçisi olacağım. Kamuoyundan ve değerli basın mensubu arkadaşlarımdan bir anne olarak ricam, bu süreci kızımın herhangi bir soru ve yorumla yıpratılmadan geçirilmesi.''



