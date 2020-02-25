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Değerli eski eşyaları müzeye bağışladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.02.2020 18:05 | Son Güncelleme

Edremit’in tanınmış isimlerinden merhum İsmet Molva ve ailesine ait eşyalar, Edremit Sıdıka Etnografya Müzesi’nde sergilenecek.1926’da Edremit’te doğan ve 19 Haziran 2019 tarihinde 93 yaşında vefat eden Yüksek Mimar İsmet Molva’nın yaşamı boyunca özenle koruduğu kendisine ve ailesine ait, önemli etnografik değeri olan eşyalar; eşi Sumru Molva, çocukları Engin, Dilek ve Ahmet Molva tarafından Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya müzesine bağışlandı.80 kalem eşya ve 133 kitaptan oluşan bağış, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından müze envanterine kaydettirildi.

Edremit’in tanınmış isimlerinden merhum İsmet Molva ve ailesine ait eşyalar, Edremit Sıdıka Etnografya Müzesi’nde sergilenecek.
1926’da Edremit’te doğan ve 19 Haziran 2019 tarihinde 93 yaşında vefat eden Yüksek Mimar İsmet Molva’nın yaşamı boyunca özenle koruduğu kendisine ve ailesine ait, önemli etnografik değeri olan eşyalar; eşi Sumru Molva, çocukları Engin, Dilek ve Ahmet Molva tarafından Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya müzesine bağışlandı.
80 kalem eşya ve 133 kitaptan oluşan bağış, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından müze envanterine kaydettirildi. Yaptığı değerli bağıştan dolayı Sumru Molva’ya teşekkürlerini ileten Arslan, “Bugüne kadar Molva ailesi tarafından özenle korunarak günümüze ulaşmış bu kıymetli eşyalar, Edremit’in etnografik yapısını yansıtarak ilçemizin kültürel tanıtımına katkı sağlayacak. Kattıkları önemli değer için Edremit halkı adına Molva ailesine çok teşekkür ediyorum” dedi. Molva ailesinin bağışladığı değerli eşyalar bundan sonra Edremit Belediyesi tarafından korunarak A.Sıdıka Erke Müzesi’nde sergilenecek.

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