Değirmen isimli tiyatro izleyici ile buluştu

Efeler Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen Türk Edebiyatı’nın efsane kalemlerinden Sabahattin Ali’nin yazdığı "Değirmen" isimli tiyatro oyunu, Efelerli tiyatroseverler ile buluştu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve hijyen tedbirlerine uygun olarak Pınarbaşı Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi.

Tiyatro oyununa Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan, meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Oyun sonunda Başkan Vekili Abidin Arslan oyunculara çiçek takdim etti.



