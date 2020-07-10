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Değirmenaltı sahili temizleniyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 10.07.2020 15:07 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, Değirmenaltı Mahallesi’nin kıyı şeridinde kumsal temizleme ve düzenleme çalışması başlattı.

Süleymanpaşa Belediyesi, Değirmenaltı Mahallesi’nin kıyı şeridinde kumsal temizleme ve düzenleme çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kumsalda yosun temizliği ve düzleştirme çalışması ile kum serimi işlemleri gerçekleştiriyor.
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz yıl da gerçekleştirilen ve mahalle sakinleri ile yazlıkçılardan tam not alan kumsal düzenleme çalışmasını kısa sürede tamamlayacak. Böylece vatandaşların temiz bir kumsala kavuşarak yaz boyunca Değirmenaltı sahilinde deniz keyfinden yararlanmaları sağlanacak.
Değirmenaltı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Güneş ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Değirmenaltı mahallemizin kıyı şeridindeki kumsalda temizleme ve düzenleme çalışmalarına başladık. İnşallah bu hafta sonu itibariyle kumsalımızı, vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirmiş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

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