Değirmendere kestanelik alanı ağaçlandırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye ekipleri, Yukarı Değirmendere Mahallesi kestanelik ağaçlandırma alanında yeşillendirme çalışması yaptı.

Kent genelinde birçok alanda ağaçlandırma çalışması yapan büyükşehir belediyesi, kişi başı düşen yeşil alan miktarını arttırıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmaların sonuncusu Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi kestanelik ağaçlandırma alanında gerçekleştirildi. Belediye ekipleri tarafından, 7 dönümlük kestanelik ağaçlandırma alanında ekskavatör ile alanın diri örtü temizliği yapıldı. Ağaç dikimine uygun hale getirilen alan 180 ağaç fidanı dikildi. Alana 57 süs elması, 60 leylandi, 10 çınar, 15 zeytin, 15 pembe çiçekli akasya, 10 karayemiş, 5 kestane 4 incir ve 4 ceviz ağacı dikimi yapıldı.

