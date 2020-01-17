YURTHABER
  4. Değirmenler Türkiye için dönecek

Değirmenler Türkiye için dönecek

ANTALYA HABERLERİ  | 17.01.2020 16:35 | Son Güncelleme

Yel değirmenleriyle ünlü Hollanda’da Uluslararası Turizm Fuarı Vakantiebeurs devam ediyor.

Değirmenler Türkiye için dönecek

Yel değirmenleriyle ünlü Hollanda’da Uluslararası Turizm Fuarı Vakantiebeurs devam ediyor. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “2014 yılında ağırlanan 1 milyon 300 bin Hollandalı turist sayısını 2020’de aşacağız” dedi.
Sektör kuruluşlarını, tüketicileri, tur operatörlerini, seyahat acentelerini ve konaklama sektörünü bir araya getiren turizm fuarı Vakantiebeurs, Hollanda’nın Utrecht şehrinde devam ediyor. Fuarda Alanya’yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) temsil ediyor. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve ALTİD ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, fuar alanında temaslarda bulunuyor. İzlenimlerini aktaran ve yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi veren Dahaoğlu, fuar alanının girişinde güzel bir konuma sahip 628 metrekarelik bakanlık standında Alanya tanıtımı yaptıklarını, Alanya otel işletmecilerinin geniş katılımla fuarda yer aldıklarını söyledi.

"Sosyal medya fenomenleri ağırlanacak"
Fuarın halka açılan ikinci gününde yoğunluğun arttığını söyleyen Dahaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Erdem Acır’dan aldığı bilgiye göre 1 milyon 100 bin Hollandalının 2019’da Türkiye’ye geldiğini, 2020 hedeflerinin ise 2014’de yakalanan 1 milyon 300 bin rakamı olduğunu dile getirdi. Dahaoğlu, “Sosyal medya fenomenlerinin ve basın mensuplarının Alanya’da ağırlanması konusunda Sayın Acır’dan destek alacağız” dedi.
Tur operatörleriyle yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi veren Dahaoğlu, "Türkiye ile çalışan tur operatörleri TUI, Corendon, Sunweb ve FTI büyük stantlar açarak fuar alanında çalışmalarını sürdürüyorlar. TUI yetkilileri geçen yıla oranla erken rezervasyonlarda yüzde 20 artış yakaladıklarını söylüyor. Corendon yetkilileri ise geçen yıla göre yüzde 10 artışın üzerinde rezervasyon aldıklarını belirttiler. İlk gün, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Lahey Büyükelçimiz Şaban Dişli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirimiz Erdem Acır, Antalya Valimiz Münir Karaloğlu, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürümüz İbrahim Acar, standımızı ziyaret ettiler ve çalışmalara destek verdiler. Yaptığım görüşmeler ışığında ve tanıtım planlamalarına baktığımda 2020’de 1 milyon 300 bin Hollandalı turist sayısını aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Değirmenler Türkiye için dönecek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
19 ilçeyi kapsayacak Ulaşım Master Planı çalışmaları sürüyor19 ilçeyi kapsayacak Ulaşım Master Planı çalışmaları sürüyor
Jandarmadan öğrencilere kitapJandarmadan öğrencilere kitap
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Antalya Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:02
Öğle
13:12
İkindi
15:50
Akşam
18:12
Yatsı
19:31

Antalya Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Ezdem Eczanesi
Muratpasa
Genca Eczanesi
Muratpasa
Metin Eczanesi
Muratpasa
Muratpaşa Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Aden Eczanesi
Muratpasa
Zencefil Eczanesi
Muratpasa
Eda Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Rauf Denktaş Muratpaşa’da anıldı

Rauf Denktaş Muratpaşa’da anıldı

Antalya'da bir kadın tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı

Antalya'da bir kadın tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.