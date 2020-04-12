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"Değişimin Destancısı Yaşar Kemal" okurla buluştu

ADANA HABERLERİ  | 12.04.2020 16:43 | Son Güncelleme

Memleketi Adana’yı ve çevresini eserlerinde anlatmasıyla bilinen edebiyatın ustası Yaşar Kemal’in hayat öyküsü hemşerisi gazeteci ve araştırmacı yazar Mehmet Poyraz tarafından “Değişimin Destancısı Yaşar Kemal” başlığıyla yeniden kaleme alındı.Yaşar Kemal’in ailesinin 1915 yılında Van’dan Çukurova’ya aylarca süren yolculuğunu da anlatan Mehmet Poyraz, ünlü yazarın vekil öğretmenlik yaptığı Osmaniye’nin o dönem Bahçe köyündeki bilinmeyen hatıralarına da kitapta yer veriyor.Mehmet Poyraz kitabı hakkında yaptığı açıklamada, süreli yayınların arşivlerinden fazlaca faydalandığını belirterek, “1959 yılında Sebilürreşad dergisinde yayımlanan ve bir Adanalı tarafından kaleme alınan Yaşar Kemal hakkındaki tenkit yazısını da olduğu gibi kitaba ilave ettik.

Memleketi Adana’yı ve çevresini eserlerinde anlatmasıyla bilinen edebiyatın ustası Yaşar Kemal’in hayat öyküsü hemşerisi gazeteci ve araştırmacı yazar Mehmet Poyraz tarafından “Değişimin Destancısı Yaşar Kemal” başlığıyla yeniden kaleme alındı.
Yaşar Kemal’in ailesinin 1915 yılında Van’dan Çukurova’ya aylarca süren yolculuğunu da anlatan Mehmet Poyraz, ünlü yazarın vekil öğretmenlik yaptığı Osmaniye’nin o dönem Bahçe köyündeki bilinmeyen hatıralarına da kitapta yer veriyor.
Mehmet Poyraz kitabı hakkında yaptığı açıklamada, süreli yayınların arşivlerinden fazlaca faydalandığını belirterek, “1959 yılında Sebilürreşad dergisinde yayımlanan ve bir Adanalı tarafından kaleme alınan Yaşar Kemal hakkındaki tenkit yazısını da olduğu gibi kitaba ilave ettik. Kitap okunduğunda görülecektir bu Adanalı da dikkate değer bir isim. Süreli yayınların arşivlerine girerek, 50’li yıllardan 2000’lere kadar Yaşar Kemal hakkında çıkan yazıları taradık. Elbette bu yazılar internette olmayanlardı. Bu yazıların bir kenarda durmasına gönlümüz razı olamazdı ve gün yüzüne çıkardık. Yaşar Kemal hakkında aile büyüklerimizin ve çevremizdekilerin de hatırası da epeyce vardı. Bunlar kitabım için bir hazineydi ve paylaşmam gerekiyordu” dedi.
Yaşar Kemal’i bir tarafa doğru çekmeye çalışmadığını ve “Türkiye’nin Yaşar Kemal’i” portresini çizmeye gayret ettiğini ifade eden Poyraz, “Sadece Adanalıların ve Çukurovalıların değil, Türkiye’nin Yaşar Kemal’e borcu olduğuna inanmaktayım. Türkiye’nin geçiş ve değişim sürecinde yani 50’li yıllarda ortaya çıkıyor ve herkesi yazmak için çabaladığını görüyoruz. Ayrım yapmadan Anadolu insanını sevdi. Taşını toprağını, tozunu dumanını, çiçeğini böceğini, acısını mutluluğunu yazdı Anadolu’nun” diye konuştu.

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19:17
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Adana Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Abidinpaşa Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Aksöz Eczanesi
Seyhan
Bahar Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Onur Eczanesi
Seyhan
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