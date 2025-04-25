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Selin Yağcıoğlu ile Allan Hakko ayrılığının perde arkası merak ediliyor! 'İhanet mi?'

İş insanı Allan Hakko ile influencer Selin Yağcıoğlu, iki yıl süren ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandırdı. Selin Yağcıoğlu, ayrılığı takipçilerine içten bir mesajla duyurdu. Ünlü çiftin ayrılığının perde arkası ise merak edildi.

Selin Yağcıoğlu ile Allan Hakko ayrılığının perde arkası merak ediliyor! 'İhanet mi?'
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanıdığı Gökhan Balarısı ile nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten kısa bir süre sonra kızı Su dünyaya gelen ünlü isim evliliğini sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı.

Ardından ünlü oyuncu Berk Atan ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Selin Yağcıoğlu, bu ilişkiyi de sonlandırıp Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

2 yıldır iş insanı İş insanı Allan Hakko ile birlikte olan Selin Yağcıoğlu geçtiğimiz günlerde büyük aşkın bittiğini duyurdu. Ünlü ismin ayrılık açıklamasının ardından ihanet iddiaları gündeme geldi.

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Allan Hakko, Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi.

2 yıl aşk yaşadığı Selin Yağcıoğlu ile birlikteliklerini sonlandıran Allan Hakko, haklarında ortaya atılan ihanet ve Yağcıoğlu'nun evlilik istediği yönündeki iddialara yanıt verdi.

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Gazetecilerin, "İhanet söz konusu mu?"sorusu karşısında gerginleşen Allan Hakko; "Beni böyle sorularla konuşturamazsınız. İhanet söz konusu değil" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Selin Yağcıoğlu ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte yaşama istediği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

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Yağcıoğlu, açıklamasında çıkan haberlerdeki cinsiyetçi yaklaşıma da sert bir tepki göstererek; "Bir kız çocuğu annesi olarak, hayatımda her ne kadar derin bağlar kursam da birlikte yaşamak gibi bir tercihi gündemime almak benim için söz konusu değil. Ancak dikkat çekici olan bir diğer konu şu: Neden her ilişkide ‘kadın evlenmek ister, erkek istemez’ gibi cinsiyetçi bir kalıp dayatılıyor? Neden hâlâ bir kadının ilişkiyi kendi isteğiyle bitirebileceği ihtimali görmezden geliniyor? Bu yaklaşımı, eril bakış açısıyla şekillenmiş haber dilini ve bu zihniyeti açıkça kınıyorum" demişti.

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Selin Yağcıoğlu
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