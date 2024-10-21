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Deha'nın İmre'si Melis Sezen'in konuşma tarzına eleştiri yağdı! "Seksi olmaya çalışıyor ama..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
21.10.2024 10:53
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Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Deha dizisinde İmre karakterine hayat veren oyuncu Melis Sezen'in konuşma tarzı gündem oldu. Ünlü oyuncunun sesi ve performansı beğenilmedi. "Seksi olmaya çalışıyor ama yapamıyor" yorumları yapıldı.

Deha'nın İmre'si Melis Sezen'in konuşma tarzına eleştiri yağdı! "Seksi olmaya çalışıyor ama..."

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı yeni sezonun ses getiren yapımlarından Deha, her hafta fırtınalar estirmeye devam ediyor. Deha'da yıllar sonra babası İskender'le acı bir olay sonrasında yüzleşen Devran'ın ve ailesinin hikayesinin izliyoruz. Etkileyici senaryosu ve karakterleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Deha'da Aras Bulut İynemli'nin performansıyla devleştiği sahneler ve zaman zaman yaptığı göndermeler gündem oluyor.

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Devran'ın güzeller güzeli Esme'siyle yaşadığı aşk da seyircinin sevdiği detaylardan oldu. İkili arasında yaşanan diyaloglar var Devran'ın Esme'ye olan aşkı her yeni bölümde gündem oluyor. Sezonun en çok sevilen çiftleri arasına girdiler. Dizide bu ikilinin arasını bozacağı iddia edilen karakter olan İmre de son bölümlerde dikkat çekmeye başladı. Melis Sezen'in hayat verdiği karakter ise sevilmedi.

KONUŞMA TARZI BEĞENİLMEDİ: "SEKSİ OLMAYA ÇALIŞIYOR AMA..."

Sadakatsiz dizisiyle devleşen ve yayınladığı dans videolarıyla gündem olan Melis Sezon'in Deha'daki oyunculuğu eleştirilere neden oldu. Performansı beğenilmeyen oyuncunun önce sarhoş gibi konuştuğu sonraki bölümlerde ise seksi olmaya çalışırken itici olduğu söylendi.

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Sosyal medyada gelen bazı yorumlar...

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Melis Sezen dizi Deha
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