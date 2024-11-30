Deha'nın İmre'si Melis Sezen kapak kızı oldu! Çöl pozlarına beğeni yağdı

Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin paylaştığı yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisindeki 'Derin' rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, şimdilerde Deha dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü isim şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

Çölde ve denizde iddialı pozlar veren Melis Sezen bu karelerini sosyal medyada peş peşe yayınladı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin cesur pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Melis Sezen'e; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'sana bayılıyorum', 'güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde rol aldı. İlk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi.

Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi. Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı.