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  4. Deha'nın İmre'si Melis Sezen kapak kızı oldu! Çöl pozlarına beğeni yağdı

Deha'nın İmre'si Melis Sezen kapak kızı oldu! Çöl pozlarına beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.11.2024 14:44
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Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin oyuncu karosunda yer aldığı Deha dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Melis Sezen başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Her adımı olay olan ünlü isim şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Sezen'in çöl pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

Deha'nın İmre'si Melis Sezen kapak kızı oldu! Çöl pozlarına beğeni yağdı

Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin paylaştığı yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisindeki 'Derin' rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, şimdilerde Deha dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü isim şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

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Çölde ve denizde iddialı pozlar veren Melis Sezen bu karelerini sosyal medyada peş peşe yayınladı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin cesur pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Melis Sezen'e; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'sana bayılıyorum', 'güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde rol aldı. İlk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi.

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Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi. Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
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