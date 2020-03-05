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Dekan Koç ‘Çocuklarda Ruh Sağlığı’

DÜZCE HABERLERİ  | 05.03.2020 11:24 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.

Dekan Koç ‘Çocuklarda Ruh Sağlığı’

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, “Çocuklara bırakılacak en büyük miras ihtiyaç ve istekleri yerinde ve zamanında karşılamayı öğretmek” dedi.
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, ‘Çocuklarda Ruh Sağlığı’ hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert’in hazırlayıp sunduğu programda Prof. Dr. Mustafa Koç, kariyer ve meslek hayatıyla ilgili bilgiler vererek sözlerine başladı. “Çocuklarımızı ne kadar tanıyoruz?” sorusuyla başlayan programda Prof. Dr. Koç, çocuklarda duyguların göz ardı edilmemesi ve duyguların iletişim aracı olmaktan çıkarılmaması gerektiğine dikkat çekti.
Çocuk ve ruh sağlığı kavramlarının birbirinden uzak kavramlar olarak görülse de çocukların da ruh sağlığının bozulduğunu ifade eden Koç, “Çocuklar da depresyon yaşıyor. Bu konuda daha hassas ve duyarlı olmalıyız. Doğru gözlem yapmaya ihtiyacımız var. Gözlem için de bilgiye ihtiyaç var” şeklinde konuştu.
Çocukların uyku ve beslenme düzeninin bozulması, kendi yaşının dışında davranışlar göstermesinin ruh sağlığının bozulduğuna işaret olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Koç, bütün duyguların güven duygusu üzerine inşam edildiğini ve güven duygusunun da en çok 0-1 yaş arasında oluştuğunu sözlerine ekledi.
Çocuklarda; aşırı koruyuculuğun, çocuğu reddetmenin, aşırı beklentilerin ruh sağlığını bozan faktörlerin başında geldiğini söyleyen Prof. Dr. Koç, çocuklara başaramayacak şeyleri başarmış gibi göstermenin de en büyük sorunlardan biri olduğunu dile getirdi.
Çocuğun her dediğini yapmanın veya tamamen yasaklamanın da doğru olmadığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Koç, çocuklara bırakılacak en büyük mirası, onların istek ve ihtiyaçlarını yerinde ve zamanında karşılamayı öğretmek şeklinde tanımlayarak sözlerini sonlandırdı.

Dekan Koç ‘Çocuklarda Ruh Sağlığı’

Dekan Koç ‘Çocuklarda Ruh Sağlığı’

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