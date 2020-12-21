Dekan Mercin’den MEB İdarecilerine ve Öğretmenlerine eğitim

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Milli Eğitim Bakanlığının idareci ve öğretmenlerine kitap yazımında görsel tasarım kriterlerine ilişkin eğitim verdi.

Konuyla ilgili Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamada,” İlkokul ve ortaokul öğrencilerini, gerek yüz yüze eğitim faaliyetlerinde gerekse uzaktan eğitim faaliyetlerinde ders kitaplarının yanı sıra akademik olarak da desteklemek ve onların yardımcı materyal ihtiyacını önemli ölçüde karşılamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca basılı ve elektronik materyal ile dijital içerik çalışmaları gerçekleştirilmekte olup devam etmektedir. Bakanlıkça hazırlanan tüm kitaplar ve materyaller Bakanlığın Eğitim Bilişim Ağı olan EBA’da yayınlanmaktadır. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 50 il Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturduğu komisyonlarca ilkokul ve ortaokullara yönelik tüm sınıf düzeylerinde çalışma kitabı ve dijital içerik çalışmaları başlatmıştır. Komisyonlarda yaklaşık 950 öğretmen görevlendirilmiş olup 118 çalışma kitabı ve 76 dijital içerik hazırlanması planlanmıştır. Sürecin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla il şube müdürleri, il komisyon koordinatörleri ve görevlendirilen öğretmenlerle Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce toplantılar gerçekleştirilmekte ayrıca bilgilendirmenin yanında sürekli ve düzenli bir şekilde rehberlik desteği de sağlanmaktadır. Diğer taraftan hazırlanacak içeriklerin öğretim programlarına uygunluğu, içerik hazırlama usul ve esasları, çalışma kitabı ve dijital içerik hazırlama politikaları, öğretim yöntem ve teknikleri, değerler eğitimi, rehberlik, görsel tasarımda dikkat edilmesi gereken hususlar, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, telif hakları vb. konularda da eğitimlerle desteklenmiştir. Covid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi olarak 7 Aralık 2020 tarihinde başlayan eğitimler, üniversitelerin alanında uzman ve deneyimli akademisyenleri tarafından gönüllü olarak verilmiştir. Alan bilgisi ve tecrübesiyle her zaman Bakanlığın yaptığı çalışmalara akademik katkı sağlayan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, 500’ün üzerinde öğretmen, yönetici ve Bakanlık personelinin katıldığı çevrim içi eğitimde çalışma kitapları ve dijital içeriklerin hazırlık sürecinde görsel tasarımda dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili eğitim vermiştir” denildi.

