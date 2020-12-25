DELAB test cihazları iş dünyasını bekliyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda; kurum laboratuvarlarındaki testlere ve cihazlara internet üzerinden erişim imkanın sunulduğunu belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi Laboratuvar Bilgi Sistemine (DELAB) bağlı ‘delab.deu.edu.tr’ üzerinden laboratuvarlarımızda yapılan deneyler, testler ve cihazlar ile ilgili bilgi alınabiliyor. İş dünyamızdan gelen taleplere göre 2021 yılında, sistemimizi interaktif hale dönüştürmeyi planlıyoruz” dedi.

Laboratuvar hizmetleri konusunda Ege Bölgesi’nin en güçlü akademik altyapılarından birisine sahip olan Dokuz Eylül Üniversitesi, DEÜ Laboratuvar Bilgi Sistemine (DELAB) bağlı ‘delab.deu.edu.tr’ üzerinden kurum laboratuvarlarındaki deney, test, cihaz ve yazılım bilgilerine ulaşım imkanı sunarken; sistemin 2021 yılında interaktif hale dönüştürülmesi hedefleniyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DESUM) koordinasyonunda sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi veren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, firmalara ve araştırmacılara sundukları laboratuvar hizmetleri ile ilgili bilgi alma ve başvuruda bulunma sürecini hızlandırmayı planladıklarını söyledi. Bu kapsamda dijital teknolojilerden yararlanacaklarını kaydeden Rektör Hotar, “Mevcut sistemimiz, aslında iş dünyamıza büyük kolaylık sağlıyor. İstenilen testlerin ya da cihazların hangi birimde olduğu, konuyla ilgili muhatabın veya sorumlunun kim olduğu internet sayfamızda yer alıyor. Üniversite üst yönetimi olarak, kendi bilgi işlem kaynaklarımızı kullanarak mevcut bu yapıyı daha hızlı ve güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz. Şu anda elektronik posta ya da telefon yoluyla DESUM’a iletilen talepler alınıyor. Ancak 2021 yılında bunların doğrudan sistem üzerinden alınmasını planlıyoruz” dedi.

Hızlı iletişim kurmanın ve dijital teknolojilerin zaman kazanma açısından günümüzde ön plana çıktığını hatırlatan Rektör Hotar, “Gerek özel sektör gerekse ar-ge faaliyetlerinde bulunan kişi ve kurumlar için zaman ve bürokrasi kavramı büyük önem taşıyor. Biz bu noktada hareket kabiliyetimizi artırmaya ve paydaşlarımızla olan diyalogumuzu güçlendirmeye özen gösteriyoruz. Bu noktada DESUM önemli bir sorumluluk üstleniyor. Üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek adına da kamusal hizmetlerimizi çağın gereksinimlerine uygun şekilde güncelliyoruz. Sonuçta sosyal ve iktisadi kalkınmamızın temelinde, yükseköğretim kurumları ve onların sorumlulukları yer alıyor. Bu bilinç ile öngörülerimizi oluşturuyor; kurumsal iş ve işlemlerimizi şekillendiriyoruz” diye konuştu.