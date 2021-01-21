"Deli Selim'in" ailesi Ata Demirer'in gelip helallik almasını istiyor

EDİRNE (AA) - Roman müziğinin efsane ismi olarak nitelenen "Deli Selim" lakaplı Selim Kızılcıklılar için, vefatının 26. yılında mezarının başında anma töreni düzenlendi.

"Ayılana gazoz, bayılana limon", "Mastika", "Bu fasulye 7,5 lira" gibi şarkıların bestecisi Edirneli klarnet virtüözü "Deli Selim", Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği öncülüğünde düzenlenen törenle Acı Çeşme Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı konuşmada, Kızılcıklılar'ın, sanatı ve müziğiyle Türkiye'nin hafızasında derin iz bıraktığını söyledi.

Kızılcıklılar'ın, kentin önemli bir değeri olduğunu, kendisini saygı ve rahmetle andıklarını dile getiren Gürkan, belediye olarak bakımını yaptıkları kabri, en kısa zamanda düzenleyeceklerini belirtti.

Gürkan, doğuştan müziğe yetenekli Roman vatandaşların yeteneklerini geliştirmek üzere hazırladıkları projeyi, kısa sürede hayata geçireceklerini ifade etti.

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Merhumun eşi Ayşe Kızılcıklılar da, hareketli yaşamı nedeniyle eşine "deli" lakabını taktığını ve eşinin, sanat camiasında da bu lakapla anıldığını söyledi.