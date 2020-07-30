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Delice Belediyesi çalışanlarına çifte bayram yaşattı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 30.07.2020 17:23 | Son Güncelleme

Delice Belediyesi, bünyesinde çalışan personelin maaşını Kurban Bayramı öncesinde yatırarak sevinç yaşattı.Delice Belediyesi tarafından personelin Kurban Bayramı dönemine gelen maaş ödemeleri erkenden yapıldı.

Delice Belediyesi çalışanlarına çifte bayram yaşattı

Delice Belediyesi, bünyesinde çalışan personelin maaşını Kurban Bayramı öncesinde yatırarak sevinç yaşattı.
Delice Belediyesi tarafından personelin Kurban Bayramı dönemine gelen maaş ödemeleri erkenden yapıldı. Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem konuyla ilgili, "Her zaman alın teri ve emekten yana olduk. Kurban Bayramına denk gelen şirket personelimizin maaş ödemelerini bugün itibariyle hesaplarına yatırdık. Bu vesile ile tüm çalışan personelimizin kurban bayramını kutlar, sağlık mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dileriz" ifadelerini kullandı.

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