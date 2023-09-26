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"Delice beyazı" üzümün hasadı başladı: 3 dönüm bağdan 8 ton çıktı, 240 bin liraya sattı

26.09.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde yetişen ve "Delice beyazı" olarak bilinen coğrafi işaretli üzümün hasadı başladı.

"Delice beyazı" üzümün hasadı başladı: 3 dönüm bağdan 8 ton çıktı, 240 bin liraya sattı

3 dönümlük bağdan çıkartılan 8 ton üzüm 240 bin liradan alıcısına gönderildi.

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde çiftçilerin en önemli gelir kaynağı olan "Delice beyazı" olarak bilinen coğrafi işaretli üzümün hasadına başlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla bağlara giren tarım işçileri, asmalardan makaslarla kestikleri üzümleri sepetlere dolduruyor. Kamyonlara yüklenen üzümler, daha sonra iç piyasaya pazarlanıyor. Kilosu 30 liradan satılan üzüm, aroması, şıra oranının yüksekliği ve ince kabuklu olmasıyla öne çıkıyor. "Delice beyazı" olarak bilinen üzümün bu özelliklerini kırmızı topraktan aldığı değerlendiriliyor.

Delice Üzüm Üreticiler Birliği Başkanı Mehmet Erdem, 3 dönümlük bağında ailesi ile birlikte 8 ton üzüm hasadı yaptı. Erdem, bazı zamanlarda saz çalarak türküler söyleyip bağda çalışmayı eğlenceli hale getiriyor. Bir günde 3 dönümlük bağdan 8 tona yakın üzüm topladıklarını ifade eden Erdem, İHA muhabirine, kilosunu 30 liradan sattığı üzümlerden toplamda 240 bin lira para kazandığını söyledi.
Bu yıl mevsimsel şartlardan dolayı rekoltede düşük yaşadıklarını anlatan Erdem, "Bu sene üzüm rekoltesinde düşüklük var ama iyi bakımla üzümlerimiz tonajlı çıktı. 3 dönüm yerden 8 tona yakın üzüm kestik bugün. Bereketliydi güzelde para kazandık. Üzümün kilosunu 30 liradan anlaştık. 8 ton üzümden 240 bin lira para kazanacağız. Buda çok iyi bir rakam. Üzümümüzün şıra oranı çok yüksek. İçi sadece sıvı. Bu şırada pekmez yapımında daha çok verim sağlıyor. Pekmezi de kendisi de çok lezzetli" diye konuştu. Erdem, üretimde ve pazarlamada çiftçilere destek sağlayan Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem’e de teşekkür etti.

Hatice Erdem ise, oğluna yardım ettiğini belirterek, "Bağlarımız çok güzel. Keserken hiç zorluk çekmiyoruz. İşçilerle çalışıyoruz oğluma da yardımcı oluyorum. Bize kalan üzümlerden de pekmez yaparız ve kuru üzüm yaparız" dedi.

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