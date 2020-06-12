Delice ırmağı kullanabilirse sulu tarıma geçilecek

Sungurlu Kaymakamlığı tarafından, ilçe’ye bağlı tarım alanlarında görülen ve giderek artan tuzlanmanın nedenlerinin belirlenmesi, işlenebilir tarım arazilerin verimliğinin artırılmasında kullanılacak verilere ulaşılması, bölgedeki toprak tuzlanmasına dikkat çekilmesi, tuzlanmış arazilerde etkin kullanım imkânlarının araştırılması ve Delice ırmağı’ndan sulama imkânlarının araştırılması amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na fizibilite desteği proje başvurusu yapıldı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Haziran ayı yönetim kurulunda görüşülecek proje hakkında açıklama yapan Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman, "Sungurlu Kaymakamlığı görevine başlamamıza müteakip yapmış olduğumuz izlenim, yerinde denetim ve istişareler ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden istediğimiz rapor sonrasında özellikle Delice ırmağı havzasında bulunan ve yıllardır tuzluluk nedeni ile neredeyse üretim yapılamayacak hale gelen yaklaşık 25 bin dönüm arazinin bulunduğu tespit edilmiş ve Delice Irmağı’na komşu olan köylerimize ziyaretler gerçekleştirilerek köylerimizde yaşayan çiftçilerimiz ile görüşüldükten sonra arazilerimiz ve Delice ırmağı havzası yerinde incelenmiştir.

Söz konusu sorunların çözüme kavuşturulması ve projemizin kısa süre içerisinde hazırlanarak teslim edilmesi amacıyla Boğazkale İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Haşim Özsaray görevlendirilmiştir.

Sungurlu ilçemize bağlı 109 köy bulunmakta olup, 17 bin 163 kişi köylerimizde, 30 bin 995 kişi ilçe merkezinde olmak üzere toplam 48 bin 158 kişilik nüfusa sahiptir. Delice ırmağı ilçemize bağlı Kuzucak köyümüz sınırlarından girmekte olup Bahşılı, Güvendik, İnegazili, Bozyayla, Kavşut, Çadırhüyük, Tokullu, Çayyaka ve Hilalli Köylerinden geçerek Kula köyünde Kızılırmak’a katılmaktadır. Delice Irmağı’nın ilçemiz sınırlarındaki hat uzunluğu yaklaşık 60 kilometre olup bu köylerimizde toplam bin çiftçimiz 188 bin 689 dekar alanda üretim yapmakta ve 11 köyümüzde toplam bin 972 vatandaşımız yaşamaktadır.

Sungurlu ilçe ekonomisinin temelini tarım ve hayvancılığın oluşturması nedeniyle tarım ve hayvancılığın önünde engel teşkil edecek konuların çözüme kavuşturulmasının büyük önem arz edeceği düşüncesiyle fizibilite projemizi hazırladık. Projemizin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmesi halinde;

Bahsi geçen köylerimizde sulama imkanlarının araştırılarak alternatif çözüm önerilerinin rapor haline getirilmesi, Sungurlu ilçemizde tuzlanan alanın kaç dönüm olduğu, Tarım alanlarında oluşan tuzluluğun bölge ekonomisini ne kadar etkilediği, Tuzlanan arazilerde uygulanması gereken ıslah modelleri ve maliyetleri, Tuzlanan arazilerde ekilmesi gereken alternatif ürünler ve tuzlanan arazilerde kullanılabilecek olan su kaynakları, kullanılma ları ve maliyetleri tespit edilerek sorunun çözümü sağlanmaya çalışılacaktır.

Projenin sonucunda hazırlanacak fizibilite raporu ile yaklaşık 25 bin dönüm arazinin gerek tuzluluktan kurtulması, tuzluluğun nedenlerinin bertaraf edilmesi, yetiştirilmesi düşünülen alternatif ürünlerin belirlenmesi ve özellikle Delice Irmağı’ndan tarımsal sulama konusunda yararlanılması konusunda bir yol haritamız oluşacaktır. Bir sonra ki aşamanın da uygulanması ile Sungurlu ilçemizde ekilebilir tarım arazi varlığı arttırılacak, Delice Irmağı’nın kullanabilmesi halinde Sulu Tarıma geçilme imkanı doğacak ve çiftçilerimizin katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesine imkân sağlanacaktır.

Projemizin hayata geçirilmesi konusunda destek ve tecrübelerini esirgemeyen Valimiz Mustafa Çiftçi başta olmak üzere, projenin hazırlanmasında emeği geçen Boğazkale İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Haşim Özsaray ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

