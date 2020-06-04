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Delikli Tepe turizme hazırlanıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.06.2020 10:25 | Son Güncelleme

Gaziantep turizmine hareketlilik katacak olan ‘Delikli Tepe Seyir Terası’ projesinde sona geldin.

Gaziantep turizmine hareketlilik katacak olan ‘Delikli Tepe Seyir Terası’ projesinde sona geldin. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve Meclis Üyeleri yapım aşamasında sona gelinen projeyi yerinde inceledi.
Bölge turizmi açısından seyir terasının önemli bir potansiyel ve destinasyon olacağı öngörülürken Delikli Tepe’yi ziyaret edeceklerin ilçedeki diğer tüm destinasyonlara da ilgi göstermesi bekleniyor.
Delikli Tepe’nin Oğuzeli’nin tarihine ışık tuttuğunu vurgulayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile hayata geçireceğimiz bu proje ile ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini turizme kazandıracağız” dedi. Proje hakkında Meclis Üyeleri’ne bilgi veren Başkan Kılıç, “Bu proje benim ve çalışma arkadaşlarımın çok keyif alarak hayata geçirdiği bir proje. Her şeyden önce Delikli Tepe Seyir Terası Projemiz ile Oğuzeli hak ettiği turistik değeri kazanacak. Bu vesile ile yatırımcıları bölgeye rahatlıkla çekebileceğiz. Böylece Oğuzelimiz turizm cenneti haline gelecek. Projemizin hayata geçmesi ile bölge alternatif ögeleri ve zengin tarihi kültürel yapısı ile turizmde yerini alacaktır. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA)dan alacağımız destek ve kendi öz kaynaklarımızı kullanarak ilçemize hak ettiği turistik değeri kazandıracak olan bir proje olduğu için ayrıca mutluyuz. Delikli Tepe mevkii içinde aktivite alanlarının artması doğal olarak ilçe ekonomisini de canlandıracak. Geliri artan hemşerilerimizin yaşam kalitesi de artacak. Projemizin bitmesiyle birlikte Deliklitepe Mesire Alanı bölgeye alternatif olacaktır. İlçemize hak ettiği turistik değeri kazandırabilecek tarihi ve kültürel yapısı ile sadece Gaziantep’in değil Güneydoğu bölgesinin parlayan yıldızı olacak. Tesisimizin içinde ata sporlarımız olan atçılık ve okçuluk eğitimleri verilecek. Kadınlarımız kendi elemeği yöresel ürünlerini pazarlayabilecekler” ifadelerini kullandı.

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