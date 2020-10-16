Deliktaş halkı kum ocağına tepkili

İzmir’in Dikili Belediyesi tarafından ilçede bulunan Deliktaş Mahallesi’ndeki 100 dönümlük alanda kum ocağı kurmak için ruhsat alması, mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Dikili Belediyesi Deliktaş Mahallesi sınırlarında bulunan ve ‘Ocak’ olarak tanımlanan 5388 dönümlük arazide Dikili Belediyesi’nin Ariyet Ocağı İşletmek için ruhsat başvurusunda bulunması mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. İlgili arazide Dikili Belediyesinin yol yapımı ve yol dolgu malzemesi olarak kullandığı kum malzemeyi çıkarması, İzmir Valiliğince uygun görülmemesinin akabinde cezai bir yaptırımla karşılaşmak istemeyen Dikili Belediyesinin adı geçen arazinin 100 dönümlük bölümünde kum ocağı kurmak için başvuruda bulunduğu ve ruhsat aldığı öğrenildi.

Mahalleli imza toplayarak yürüyüş düzenledi

Dikili Belediyesinin ruhsat başvurusu ve başvurunun olumlu sonuçlanması üzerine Deliktaş Mahallesi’nde belediyenin faaliyetlerinin çevre kirliliğine yol açacağını düşünen mahalle sakinleri imza toplayarak yürüyüş düzenledi. Deliktaş Mahallesi’nde toplanan mahalle halkı, Dikili Belediyesine tepkilerini dile getirirken, Avukat Yusuf Yıldız’ın okuduğu basın açıklamasının ardından ellerinde döviz ve pankartlarla yürüyüşe geçen köylüler, yürüyüşün ardından sessizce dağıldı.

