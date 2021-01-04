Deloitte Türkiye, "2020 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu"nu açıkladı:

İSTANBUL (AA) - Deloitte Türkiye, "2020 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu"na göre Türkiye'de 2020 yılında tüm zamanların en yüksek işlem sayısı olan 304 adet birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşirken, işlem hacmi yüzde 70 artışla 9 milyar dolara yükseldi.

Deloitte Türkiye, Türkiye'de birleşme ve satın almaların genel görünümünü ortaya koyan "2020 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu"nu açıkladı.

Rapora göre yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) damga vurduğu bir yıl geride kalırken, 2020'de birleşme ve satın alma işlemlerinde kayda değer bir toparlanma ile tarihi rekor olan 304 adet işlem ile yaklaşık 9 milyar dolar değerinde işlem hacmi gerçekleşti.

Yıllık işlem hacmi son 10 yıl ortalamasının altında kalırken işlem hacminde görülen artış bir önceki yıla göre yüzde 70'lik bir büyümeye işaret ediyor. Ortalama işlem hacmi 30 milyon dolar ile geçmiş yıllara benzer bir seviyedeydi.

- Unicorn ve Türkiye Varlık Fonu işlemleri ön plana çıktı

Rapora göre birleşme ve satın alma işlemlerinde bir kez daha erken aşama yatırımlarındaki hareketlilik dikkati çekti. Öne çıkan iki mega işlem, toplam işlem hacminin yüzde 40'ını oluşturdu. Türk mobil oyun şirketi Peak Games'in ABD’li Zynga tarafından 1,8 milyar dolar gibi rekor bir değerleme ile satın alınması, Türkiye'nin ilk "unicorn" işlemi olarak tarihe geçti. Bu işlemde Zynga tarihinin en büyük satın alımını gerçekleştirirken, söz konusu yatırım bir Türk girişiminin en büyük işlemi oldu.