Deloitte'tan "2020 Küresel Y Kuşağı Araştırması"

İSTANBUL (AA) - Deloitte'un "2020 Küresel Y Kuşağı Araştırması", Y ve Z kuşaklarının, daha iyi bir gelecek inşa etmek için vizyon ve kararlılığa sahip olduğunu ortaya koydu.

Deloitte açıklamasına göre, kurumun bu sene 9'uncu kez gerçekleştirdiği "2020 Küresel Y Kuşağı Araştırması" önemli bulguları ortaya çıkardı.

Kovid-19 pandemisinin yaşandığı eşi görülmemiş bir dönemde yapılan araştırma, iki jenerasyonun da kendi toplumlarında ve küresel anlamda pozitif değişim için kararlı ve dirençli olduklarını ortaya koydu.

Deloitte'un Kovid-19 salgınından önce ve salgın sırasında iki faz halinde gerçekleştirdiği araştırmanın ilk fazında 43 ülkeden 13 bin 715 Y kuşağı ve 20 ülkeden 4 bin 711 Z kuşağı mensubu yer aldı.

İkinci faza ise pandemiden farklı derecelerde etkilenen 5 bin 501 Y kuşağı mensubu ve 3 bin 601 Z kuşağı mensubu katıldı.

- Pandemi, genç kuşağın işini dramatik şekilde etkiledi

Araştırmaya göre, Kovid-19 pandemisinin insan hayatında yarattığı radikal değişimden genç jenerasyon daha fazla etkilendiği halde Y ve Z kuşaklarının belirsizlik karşısında cesur ve dirençli bir şekilde dünyayı daha iyi hale getirme isteği öne çıkıyor.