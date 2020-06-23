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Demet Akalın, 140 yıllık lezzetten vazgeçemiyor

AYDIN HABERLERİ  | 23.06.2020 11:40 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt ile birlikte Bodrum dönüşü, Aydın’ın Germencik ilçesindeki bir restoranda 140 yıllık lezzet çöp şiş yemeyi ihmal etmedi.Seslendirdiği pop türündeki şarkılar ile müzikseverlerin yakından tanıdığı ünlü şarkıcı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, Bodrum Gündoğan’da özel bir oteldeki programının ardından İzmir Havalanı’na gitmek üzere yola çıktı.

Demet Akalın, 140 yıllık lezzetten vazgeçemiyor

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt ile birlikte Bodrum dönüşü, Aydın’ın Germencik ilçesindeki bir restoranda 140 yıllık lezzet çöp şiş yemeyi ihmal etmedi.
Seslendirdiği pop türündeki şarkılar ile müzikseverlerin yakından tanıdığı ünlü şarkıcı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, Bodrum Gündoğan’da özel bir oteldeki programının ardından İzmir Havalanı’na gitmek üzere yola çıktı. Söke-Germencik arasındaki karayolu üzerinde çöp şiş restoranlarının bulunduğu alanda mola veren Akalın Çifti, özel bir restoranda 140 yıllık geçmişi olan çöp şiş yedi. Restorandaki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Akalın Çifti hayranlarını kırmayıp, fotoğraf çektirdi. Demet Akalın’ın çöp şişi çok sevdiği Bodrum seyahatlerinde Germencik’teki çöp şiş restoranlarına uğramadan ayrılmadığı öğrenildi.

Demet Akalın, 140 yıllık lezzetten vazgeçemiyor

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