MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın'dan Survivor Aleyna'ya olay yorum: "Şortu don..."

Demet Akalın'dan Survivor Aleyna'ya olay yorum: "Şortu don..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.02.2024 07:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Aleyna ve Nagihan arasında yaşananlar gündemde. Nagihan ile arası iyi olan Demet Akalın da bu kavgada tarafını açık açık tutuyor. Demet Akalın Aleyna Kalaycıoğlu'na şoke eden bir yorumda bulundu.

Demet Akalın'dan Survivor Aleyna'ya olay yorum: "Şortu don..."

Survivor Nagihan Aleyna'ya fiziksel temasta bulununca Acun Ilıcalı çıldırdı. Ceza alan Nagihan'ın kendisini ittirmesi üzerine özür beklediğini söyleyen Aleyna, Nagihan'ın özrü esnasında "Timsah gözyaşları" demesiyle sosyal medyada gündem oldu.

Survivor izleyicisi olan Demet Akalın'ın arası Nagihan Karadere iyi iyiydi. Şarkıcı, Nagihan ve Aleyna kavgasına X'te tepki gösterirken, Aleyna hakkında dumura uğratan bir yorumda bulundu.

Ekran Alıntısı

Aleyna'ya giyimi üzerinden tepki gösteren Demet Akalın "Sen şortu don yapmaya devam" yazınca tepki çekti.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev, araba istiyordu! Bakın Mehmet Ali Erbil'e ne hediye aldıEv, araba istiyordu! Bakın Mehmet Ali Erbil'e ne hediye aldı
Turabi Survivor'dan ayrıldı! Acun Ilıcalı bomba isimleri açıkladıTurabi Survivor'dan ayrıldı! Acun Ilıcalı bomba isimleri açıkladı
Yarışmayı terk etmişti! "Maddi olarak..."Yarışmayı terk etmişti! "Maddi olarak..."
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Acun Ilıcalı
En Çok Okunan Haberler
Turabi Survivor'dan ayrıldı! Acun Ilıcalı bomba isimleri açıkladı

Turabi Survivor'dan ayrıldı! Acun Ilıcalı bomba isimleri açıkladı

Mehmet Öntürk'ten iddialı sözler: "Aramızdaki fark..."

Mehmet Öntürk'ten iddialı sözler: "Aramızdaki fark..."

Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi!

Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi!

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' öldürülmüştü! İlk kez konuştu

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' öldürülmüştü! İlk kez konuştu

Yüzde 500 zam isteyen dükkan sahibinden kiracısına: Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık

Yüzde 500 zam isteyen dükkan sahibinden kiracısına: Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık

Gökhan Zan'dan Melih Gökçek'e olay sözler! 'Zavallı bir jeliboncu...'

Gökhan Zan'dan Melih Gökçek'e olay sözler! 'Zavallı bir jeliboncu...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.