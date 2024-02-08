Demet Akalın'dan Survivor Aleyna'ya olay yorum: "Şortu don..."

Survivor Nagihan Aleyna'ya fiziksel temasta bulununca Acun Ilıcalı çıldırdı. Ceza alan Nagihan'ın kendisini ittirmesi üzerine özür beklediğini söyleyen Aleyna, Nagihan'ın özrü esnasında "Timsah gözyaşları" demesiyle sosyal medyada gündem oldu.

Survivor izleyicisi olan Demet Akalın'ın arası Nagihan Karadere iyi iyiydi. Şarkıcı, Nagihan ve Aleyna kavgasına X'te tepki gösterirken, Aleyna hakkında dumura uğratan bir yorumda bulundu.

Aleyna'ya giyimi üzerinden tepki gösteren Demet Akalın "Sen şortu don yapmaya devam" yazınca tepki çekti.





