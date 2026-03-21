Gheorghe Hagi'den Türkiye maçı öncesi sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek bir avantajı var"

Türk futbolseverlerin kalbinde her zaman özel bir yeri olan "Karpatların Maradonası" Gheorghe Hagi, bu kez rakip saflardan seslendi. 2026 Dünya Kupası elemeleri çerçevesinde oynanacak Türkiye-Romanya maçı öncesi Pro Sport'a konuşan efsane isim, kağıt üzerindeki "Türkiye favori" yorumlarına sert bir dille karşı çıktı. İşte açıklamaların tamamı...

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ SÖZLERİ!

Gheorghe Hagi: "Arda Güler'i attığı son golden dolayı tebrik etmek istiyorum. Çok büyük bir kulüpte ve bunu başardığı için çok mutluyum. Yetenekli, genç bir oyuncu… Çok genç ve çok, çok yetenekli! Ayrıca çok zeki. Oyununda gördüğüm kadarıyla zekâ seviyesi yüksek. Olgun görünüyor, yaşından çok daha olgun, muhtemelen bu yüzden Real Madrid'de. İlk 11'de oynamak, orada olmak için çok erken geldi. İyi bir performans sergiliyor, maçtan maça gelişiyor. Ve yaş aldıkça tecrübesi de artıyor. Bence o ve Kenan Yıldız çok yüksek bir potansiyele, çok yüksek bir geleceğe sahip oyuncular, çünkü ikisi de inanılmaz derecede genç ve çok iyi.

"TÜRKİYE'NİN SADECE EV SAHİBİ AVANTAJ VAR! SADECE BU!"

"Türkiye, sadece ev sahibi avantajından dolayı favori. Gördüğüm tek avantaj bu, kendi sahalarında oynuyorlar, biz deplasmanda oynuyoruz. Sadece bu. Geri kalanına gelince, bence Avrupa Şampiyonası'na katılmış tecrübeye sahip bir Romanya milli takımından bahsediyoruz, ayrıca U21, U19 Avrupa Şampiyonalarında oynamış bir jenerasyon da var. Yani uluslararası tecrübeleri var, bu maçların ne anlama geldiğini biliyorlar.

Önemli olan maça çok iyi bir formda çıkmak, birçok oyuncu formda ve iyi görünüyor. Avrupa Şampiyonası'na katıldılar, biz de katıldık. Avrupa Şampiyonası'nı kazanmadılar ama tıpkı bizim gibiydiler. Temelde, hem onlar hem de bizim için tecrübe önemli."

"TÜRKİYE MAÇI İÇİN ODAKLANMIŞ DURUMDALAR"

Rumen basınından Pro Sport'a röportaj veren Gheorghe Hagi, Romanya'nın Türkiye ile oynayacağı maçın aday kadrosuna oğlu Ianis Hagi'nin de çağrılması hakkında sorulan bir soru üzerine "Odaklanmış durumdalar. Hepsi! Herkesin bu maça çok bağlı olduğunu anlıyorum ve umarım çok iyi bir formda gelirler. Ve tırnak içinde, sürprizi yaratmak için!"cevabını verdi.

“DÜNYA KUPASI ÖZGÜVEN KAZANDIRACAK”

"Avrupa Şampiyonası'ndan sonra şimdi de Dünya Şampiyonası'nda olmak özgüven kazandıracak ve aynı zamanda çok fazla deneyim. Zaten deneyimleri var, takımın büyük çoğunluğu uluslararası deneyime sahip. Olgunlar, genç oyuncuları da hesaba katarsak, şimdi onlar takımın temelini oluşturuyor, yükü onlar taşıyor. Tecrübeli oyuncular ve bence yaratıcı yetenekleri var."

"HAKAN ÇALHANOĞLU ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

"Türkiye'nin bence belki de herkesten daha tecrübeli bir oyuncusu var: Çalhanoğlu Şu an oynadığı takımı da düşünürsek, en iyi takımlarda oynamış, ayrıca tecrübeli, çok önemli bir oyuncu."

"ATMOSFER ÖNEMLİ DEĞİL"

Beşiktaş Park'ta oynanacak maçta, stadyumda oluşacak atmosfere de değinen Hagi, "Stadyum önemli değil, onlar millet için oynuyorlar, her şeylerini verecekler! Şansımız olması için çok zeki olmamız gereken bir mücadele olacak. Duyguları nasıl yöneteceğimizi bilmeliyiz ve bence takım bunu yapacak deneyime sahip. Futbolun doğası gereği, tek bir maç oynanması bir avantaj ve burada her şey olabilir."

"LUCESCU HERKESE GÜVEN VERECEK"

"Şu anda tüm Rumen antrenörler arasında en deneyimli olanına sahibiz, o kadar çok mücadeleden geçmiş bir antrenör! Bence Mircea herkese güven verecek. Cesaret ve özgüven! Oyuncuların ihtiyaç duyduğu şeyler bunlar. Ondan sonra, elbette, sahada oyuncuların fark yaratması gerekiyor." yanıtını verdi.

"ROMANYA'YI TEMSİL ETMEK EN BÜYÜK ONUR"

SORU: "Romanya Milli Takımı yakın gelecekte Hagi için ne ifade ediyor?"

"Benim için her şey demek! Sonuçta, futbol oynamaya başladığımdan beri, sadece benim değil, tüm oyuncuların hedefi Romanya milli takımına girmek. Oraya ulaştığınızda, performans sergilemek. En yüksek seviyeye ulaşmak, sizden önce gelenleri geçmek. Bence başka bir hedef, başka bir amaç yok hiçbir oyuncu için. Ulaşılabilecek en üst nokta bu! Çünkü milli takıma gelip yüreğinizle oynuyorsunuz, ne için oynadığınızı bilmiyorum... Yüreğiniz için oynuyorsunuz! Romanya için oynuyorsunuz ve Romanya'yı temsil etmek en büyük onur."