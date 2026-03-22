Son dakika | Cinayete İzzet Yıldızhan'ın da adı karıştı! Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gözaltılar

İstanbul Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İlk aşamada 8 şüphelinin gözaltına alındığı dosyada, olayın perde arkasına dair iddialar ve tanık beyanları dikkat çekti.



AİLE VE TANIKTAN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Kundakçı’nın ailesi, saldırının arkasında Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi olduğu öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun bulunduğunu iddia etti. Görgü tanığı olarak ifade veren Canbay ise saldırının hedefinin kendisi olabileceğini belirterek, olayda Kalaycıoğlu’nun rolü olabileceğini öne sürdü.

İKİ ARAÇ GELDİ, SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

İddiaya göre Kundakçı ve Canbay, konuşmak üzere Ümraniye’de olay yerine geldi. Araç içinde bekledikleri sırada iki farklı araç yanlarına yaklaştı. Araçlardan inen bir kişi ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren araçlar olay yerinden uzaklaştı.



ŞÜPHELİ KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro ekipleri olayın ardından çalışma başlattı. Saldırıda silah kullanan kişinin kimliği kısa sürede belirlendi. Şüphelinin, iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu tespit edildi.

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alınırken, hakkında ek gözaltı süresi talep edildi. Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda toplam 8 kişi gözaltına alındı, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi.

İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINDA

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla Bilal Kadayıfçıoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, tv100’ün aktardığına göre şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı.