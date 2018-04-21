Demet Akalın Euro mağduru!

Demet Akalın, Etiler’deki bir kafede kahve molasında görüntülendi.

Kıyafet tutkusuyla bilinen Demet Akalın, “Herkesin bir kötü huyu var benim de bu. Euro fırlayınca frene bastım. Kıyafetler hep Euro, buraya gelince saçma paralar oluyor, ciddi kıstım” dedi ve ekledi:

'DOĞUMDAN SONRA SALDIM'

"Spor kadınıyım, eşofman seviyorum. Doğumdan sonra boşladım kendimi. Her gün eski fotoğraflarıma bakıyorum. O kadar boş geliyor ki saatlerce spor yapmak ve o mayoyu giymek."

İBRAHİM TATLISES'E ZEYTİN DALI

Demet Akalın, polemik yaşadığı İbrahim Tatlıses'in yeniden şarkı söylemesiyle ilgili sorular üzerine de İbrahim Tatlıses'e zeytin dalı uzattı: “Ay hadi inşallah söylesin. Severiz kendisini.”

Öte yandan geçen akşam, eşi Okan Kurt’u DJ’lik yaptığı mekanda yalnız bırakmayan Demet Akalın tepeden tırnağa Gucci kıyafetleri ile dikkat çekti.

'ÖDE ÖDE BİTMİYOR'

Demet Akalın, geçen günlerde Bebek’teki bir mağazanın balkonunda görüntülenmişti. Şarkıcı gazetecilere “Taksit ödemeye geldim. Öde öde ancak bitti. Kimse benden doğum günü hediyesi beklemesin. Bülent Ersoy’la küsüp doğum günü geçtiğinde barışacağım” demişti.