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Demet Akalın gelen hesaba isyan etti! “Kazıklanacağız da bu kadar da değil”

17.06.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın çıkardığı şarkılar kadar sosyal medyada yaptığı yorumlarla da sıkça gündem oluyor. Yaz tatili için Bodrum’a giden ünlü isme bir restoranda gelen hesap adeta dudak uçuklattı. Akalın Instagram hesabından isyan etti.

Demet Akalın gelen hesaba isyan etti! “Kazıklanacağız da bu kadar da değil”

Paylaşımları, açıklamaları ve klipleriyle adından sık sık söz ettiren Demet Akalın sosyal medya hesabından yine dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bodrum’a tatile giden ünlü isim gittiği bir işletmede gelen hesaba isyan etti.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Demet Akalın'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda toplam hesabın 5 bin 652 lira tuttuğu görüldü.

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Akalın ödediği tutarı "Servis ücreti belki 200 TL vereceğim 514 TL ne ya! Anladık kazıklanacağız da bu kadar da değil" diyerek eleştirdi.

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Demet Akalın sosyal medya

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