Kubilay Kaan Kundakçı'nın annesi Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesini duyunca sert çıktı! Tehdit mesajları yağdı! 'Taşla kafamızı ezeceklermiş'

Ümraniye'da 19 Mart günü akşam saatlerinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfcıoğlu tarafından araç içerisinde öldürülen Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi en acı bayramı yaşadı.

Bayram günü evlatlarına sarılmayı beklerken onu toprağa bir hiç uğruna veren aile büyük kayıp yaşadı. Kubilay Kaan Kundakçı’nın acılı ailesi Ülker Kundakçı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesinde oğlu için sarf ettiği sözleri duyunca sert ifadeler kullandı.

Günaydın'dan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Anne Ülker Kundakçı ''Aleyna oğluma ayakçı demiş çok üzüldüm, oğlum ona en sevdiğim ablam derdi.'' diye konuştu. Baba Cemil Kundakçı ise 'Görüntüleri izledim adam su içer gibi gelip oğlumu öldürüp gidiyor.' dedi. İşte anne ve babanın anlattıkları;

DEVLETİN ADALETİNE GÜVENİYORUM

Anne Ülker Kundakçı, ''Oğlum bayram Ziyaretine gelmişti ertesi sabah Kars'a geri dönecekti hadi ben ne yapayım siz söyleyin. Türkiye ayakta desem yeridir şu an herhalde sosyal medya ayakta hep telefonun her tarafında oğlum var ya benim ben oğlumu gördükçe ne yaşayayım ne yaşayabilirim çok sevdiği bir ablasının yüzünden öldü. Aleyna'yı Allah kahru perişan etsin. Eğer azmettirici onlarsa devletin adaletine güveniyorum başka ne diyeyim.

"ANNESİYLE SON KONUŞMASI"

Oğlum benimle gitmeden oradayken 10 dakika filan konuştuk, anne dedi biz dedi Vahap abiyle Ümraniye'deyiz dedi. Vahap abinin biraz moralı bozuk, Aleyna abla da menajeri ile yemekte. Onu bekliyoruz dedi.

"OĞLUMUN ORADA OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

Vahap beş senedir tanışıyor hemen hemen yani bir kötülüklerini görmedim çocuğuma karşı ama bir sevgili yüzünden çocuğumun canı nasıl gidebilir. Seviyorsanız gidin oturun konuşun arkadaş ben biliyorum oğlumun orada olduğunu biliyorum haberim vardı. Ama ben böyle bir şey yaşayacağını nereden bileydim. Orada birilerinin onları beklediğini tabii ki bilmiyorum ben yarım saat sonra beni eşim aradı dedi ki Kubilay vurulmuş. Öyle öğrendim.

"BANA DA EŞİME DE TEHDİT MESAJLARI GELDİ"

Bana bir tane tehdit mesajı geldi. Eşime daha fazla geldi. Taşla kafamızı ezeceklermiş buradan da gelip oğlumu çıkaracaklarmış yabancı numaraları yurt dışı bir kadın ismiyle atılmış sanırım. Benim evladımın bir suçu yok ki kimsenin canına kıymadı onun canına kıydılar beni niye tehdit edecekler ki. Benim seninle bir işim yok ki ya sen benim canımı yakmışsın ben senin canını yakmadım ki tehdit nedir. Bir de bana ev alacakmış da benim eve ihtiyacım yok ki ya benim evim oğlumun mezarının yanı. Arıyorlar bir sürü salak salak kelimeler kullanıyorlar ya alacaklarmış da ben örtbas edecekmişim benim evim var ya benim eve mi ihtiyacım var.''

"ALEYNA OĞLUMA AYAKÇI DEMİŞ ONA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Aleyna ifadesinde oğlum için ayakçıydı demiş ona çok üzüldüm diyen Anne Ülker Kundakçı; "Aleyna kendini bir halt zannediyor ya hani kendini çok önemli bir vasfı olan birisi zannediyor. Çocuğum ona kardeşlik yapmış çocuğum ona eşlik yapmış gezdirmiş sen bir ayakçı ile aynı masada oturup yemek yer misin? Sen bir ayakçı ile bir tatile gider misin? Sen bir ayakçı ile birlikte bir alışveriş merkezinde oturup muhabbet eder misin? Bunu konuşurken ne düşündü acaba çok merak ediyorum. İnsan bu kadar kendini aşağılar mı benim gözümde çöp kadar değeri olmayan bir kadın o. Kadın da değil o şeytan gerçekten şeytanmış şu an oğlum da onu ne kadar seviyordu ablacığım diyordu. Aha sana ablanın yaptığı işte bu."

"OĞLUM ÖLDÜ BENDE ÖLDÜM"

Kubilay Kundakçı'nın acılı babası Cemil Kundakçı (57) ise şu sözleri söyledi. "Bize gelen mesaj bunun üzerine gitmemiz yönünde gidersek işte oğlumuzun mezarını dağıtacaklarını, bize zarar vereceklerini bu tarzda mesajlar birkaç tane geldi. Bırakın davadan Çekin üzerine gitmeyin size rahat vermeyiz caninizi alırız tarzında bu tür mesajlar tehdit mesajları geldi. Ben korkmam yani ben tekrar ediyorum benim oğlum öldü ben de öldüm ben yaşım var ben ölsem ne olacak. Ama oğlumun ölümünün cezasını çekecekler. Aleyna'yla birlikte kaçmaya çalışırken yakalanmış ben zaten bunun haberini almıştım uyarmıştım.

Bu olay biraz planlı oldu gibi. Oğlumun oraya gittikten sonra Canbay'la iki kişi daha var arabada Yalçın var Yalçın'ın yanında bir bayan daha var. 2 saat orada oyalanmışlar beklerken hatta Kubilay'ı aramış demiş abla köpeği alacaklar diye. Aleyna demiş ki menajerimle yemekteyiz demiş. Aradan bir 2 saat geçiyor iki tane araç geliyor Kubilayların Canbay'ın orada olduğunu sadece Aleyna biliyor.

"ALEYNA YEMEKTEYİM DEYİP OYALADI"

İki tane araç geliyor araçlardan silahlı insan iniyor sen de arabanın birinin içindesin ve bu olay gerçekleşiyor. Ben o zaman buna planlı bir olay olarak bakarım onları bilerek orada oyaladı Aleyna. Bu insanlar sürekli silahla mı dolanıyor mümkün değil. O 2 saati içerisinde demek ki bir hazırlık yapıldı Çok iyi bir abla kardeş diyalogları vardı sen nasıl kardeşim dediğin değer verdiğin bir insan orada onu vurmaya birisi gidiyor ya da onu değil yani Canbay için gidiyor ama sen Kubilay'ın orada olduğunu biliyorsun. Ne olursa olsun silahlı bir insanlar varken onların da oraya nasıl gidiyorsun insan ne yapar ne eder vazgeçirir. Ya da ararsın Kubilay'ı Kubilay dersin tehlikeli bir durum var uzaklaşın oradan dersin haber verirsin nasıl bir vicdandır bu. Sen değer verdiğin bir insana nasıl öyle bir durumda ateş atıyorsun.

"SONUNA KADAR ÜZERİNE GİDECEĞİM"

Kimler varsa cezasını çekmesini istiyorum ve bu konuda ben sonuna kadar üzerine gideceğim yani orada planlı bir durum olduğunu düşünüyorum. Ben muhtemelen emniyet güçleri de bunun üzerine düşecek.

"ADAM SU İÇER GİBİ OĞLUMU ÖLDÜRÜP GİDİYOR"

Olay anı videosunu izlediğini söyleyen baba Cemil Kundakçı; " Oğlumun sesini duydum daha kötü oldum şimdi minibüsten gayet rahat şekilde üç kişi iniyor. Arabaya doğru geliyor rahat rahat orada görüntüde arka cepheden görüntü aldığı için ön tarafta camın orada ne yapıldı tam belli olmuyor. Ama silah patlıyor ve sonra patlamayla beraber Alaattin şahsın silah yanındaki korumasına gayet rahat uzatıp verdiğini görüyorum. Sonra oğlum dışarı çıkıyor yere düştüğünü görüyorum sanki ben benim için hani bir insan su içer ya sanki bir bardak su içip de yoluna giden bir insan gibi gayet rahat bir şekilde geriye dönüp gidiyorlar.

RESMEN KASIT VAR OLAYDA

Bir insana vurdun yanlışlıkla vurduysan, vicdanen rahatsız olursun psikolojik bir olaydır bu heyecanlanırsın telaşlanırsın koşa koşa gidersin yanına müdahale etmeye kalkarsın. Hiç böyle bir şey yok gayet rahat dönüyor geldi arabaya doğru gidiyor hiçbir şey yok hiçbir şey olmamış gibi. Duygusuz bir şekilde yani bana göre burada ben kasıt arıyorum. Çünkü tepki yok heyecan yok korku yok yani böyle bir şey olabilir mi?