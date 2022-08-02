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Demet Akalın şampanyayı beğenmedi! Garsonun başından aşağı döküp...

02.08.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde girdiği polemiklerle ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Demet Akalın sahnede yaptığı hareketle tepki çekti. Demet Akalın, sahne aldığı mekanda gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. Akalın bununla da kalmadı bir de garsonu azarladı. Yaşananlar sonrası tepki çeken Akalın sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Demet Akalın şampanyayı beğenmedi! Garsonun başından aşağı döküp...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyanın gündemine hızlı giriş yaptı. Son dönemde Survivor yorumlarıyla gündeme gelen Akalın sahne aldığı mekanda şoke eden bir harekete imza attı.

Akalın sahne aldığı mekanda şarkı söylerken kendisine şampanya gönderildi. Şarkısını söylediği sırada kendisine gönderilen şampanyayı içen Akalın, beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü.

Yaptığı hareketten sonra garsona "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulundu. Akalın'ın davranışı sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti.

"SAYGISIZLIK" YORUMLARI YAĞDI

Demet Akalın'ın yaptığını görenler "Kendine yakışanı yapmış", "Saygısızlık", "Garsona böyle yapan evde bişey beğenmeyince yardımcılarına neler yapıyordur" diyerek tepki gösterdi.

Akalın Twitter'ın da en çok konuşulanlar listesine girdi.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
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