Demet Akalın şampanyayı beğenmedi! Garsonun başından aşağı döküp...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyanın gündemine hızlı giriş yaptı. Son dönemde Survivor yorumlarıyla gündeme gelen Akalın sahne aldığı mekanda şoke eden bir harekete imza attı.

Akalın sahne aldığı mekanda şarkı söylerken kendisine şampanya gönderildi. Şarkısını söylediği sırada kendisine gönderilen şampanyayı içen Akalın, beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü.

Yaptığı hareketten sonra garsona "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulundu. Akalın'ın davranışı sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti.

"SAYGISIZLIK" YORUMLARI YAĞDI

Demet Akalın'ın yaptığını görenler "Kendine yakışanı yapmış", "Saygısızlık", "Garsona böyle yapan evde bişey beğenmeyince yardımcılarına neler yapıyordur" diyerek tepki gösterdi.

Akalın Twitter'ın da en çok konuşulanlar listesine girdi.



