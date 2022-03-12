YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Demet Akbağ, yeniden tiyatro sahnesine dönüyor

Demet Akbağ, yeniden tiyatro sahnesine dönüyor

12.03.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akbağ, yeniden tiyatro sahnesine dönüyor

İSTANBUL (AA) - BKM'nin yeni projesinde Demet Akbağ, "Aydınlıkevler" oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, Yılmaz Erdoğan'ın 20 yıl aradan sonra kaleme aldığı oyun, 1970'li yılların atmosferini sahneye taşıyacak.

Hem Türkiye'de hem dünyada oyunları sahnelenen Serdar Biliş'in yöneteceği oyunun kadrosunda Demet Akbağ'ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak, Sinem Ünsal, Nebi Tolga Yılmaz, Sevda Baş, Caner Alkaya, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve Kiraz Tosun yer alıyor.

Proje yapımcılığı ise son dönemin ödüllü oyunlarına imza atan Nisan Ceren Özerten üstleniyor. Oyunun sahne ve ışık tasarımını Cem Yılmazer, kostüm tasarımını Ayşegül Alev, müziklerini ise Tuluğ Tırpan hazırladı.

"Aydınlıkevler", 26 ve 27 Mart'ta Maximum Uniq'te sahnelenecek.

Oyunun konusu ise özetle şöyle:

"Zühre, torunu Ayhan'ın Ankara'da lisede okuması için zamanın ve aile bütçesinin yoklukları ile mücadele etmektedir. Mahallenin ressamı Selim ise mahallenin güzeli Sülün'e sevdalıdır. ABD'nin ambargosu altındaki ülkenin, bu küçük mahallesindeki inşaat alanı bir gün bir duvar ile örülür. Ardından, mahallede camlardan içeri birer kurşun gibi küçük toplar girmeye başlar ve olaylar, Zühre'nin ABD'ye savaş açmasına kadar uzanır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Geri dönüştürülen köprü malzemeleri kedilere yuva olduGeri dönüştürülen köprü malzemeleri kedilere yuva oldu
Antalya'da kar küreme aracı ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldüAntalya'da kar küreme aracı ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Demet Akbağ

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Mart Cumartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:14
Öğle
13:19
İkindi
16:36
Akşam
19:14
Yatsı
20:33
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaptıkları şaşkına çevirdi! Tamamen tanınmaz hale getiriyor

Yaptıkları şaşkına çevirdi! Tamamen tanınmaz hale getiriyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

“Göğüslerin plastik” yorumu kızdırdı! Eleştirilere ateş püskürdü

“Göğüslerin plastik” yorumu kızdırdı! Eleştirilere ateş püskürdü

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.