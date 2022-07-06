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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç mavi turda! Teknede sere serpe

06.07.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nişan törenleri ilegündem olan ve nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başlayan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, Göcek'te ön balayına çıktı. Denize girmeyip, teknede vakit geçiren ikili düzgün fizikleri ile kendilerine hayran bıraktı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç mavi turda! Teknede sere serpe

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Demet Özdemir (30), şarkıcı Oğuzhan Koç'tan (37) 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi almıştı. Çift, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atmış, aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. Güzel oyuncu, nişanın ardından soluğu sevgilisi ile Muğla'da aldı.

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Göcek'te tatilin tadını çıkaran Özdemir teknenin ön kısmında hem kitap okudu hem de güneşlendi.

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MUHABİRLERE POZ VERDİ

Teknede keyifli anlar yaşayan çift, kendilerini görüntüleyen muhabirleri fark edince, zafer işareti pozu verdi.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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