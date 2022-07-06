Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç mavi turda! Teknede sere serpe

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Demet Özdemir (30), şarkıcı Oğuzhan Koç'tan (37) 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi almıştı. Çift, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atmış, aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. Güzel oyuncu, nişanın ardından soluğu sevgilisi ile Muğla'da aldı.

Göcek'te tatilin tadını çıkaran Özdemir teknenin ön kısmında hem kitap okudu hem de güneşlendi.

MUHABİRLERE POZ VERDİ

Teknede keyifli anlar yaşayan çift, kendilerini görüntüleyen muhabirleri fark edince, zafer işareti pozu verdi.





