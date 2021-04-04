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Demet Şener kürdanı nasıl yuttu? 'Bağırsağımı deldiği için...'

04.04.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Şener, önceki gün Bebek'te diyetisyeni ile yürüyüş yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda su içtiği bardaktan kürdan yutan eski manken, bağırsağının nasıl delindiğini anlattı.

Demet Şener kürdanı nasıl yuttu? 'Bağırsağımı deldiği için...'

Demet Şener geçtiğimiz gün yürüyüşte muhabirlere yakalandı. Sağlıklı beslenen Şener kendine iyi baktığını söyledi.

Magazin Hattı'nın haberine göre; geçtiğimiz haftalarda su içtiği bardaktan kürdan yutan Şener, "Evet, öyle bir talihsizlik oldu. Bardağın içindeki kürdanı yuttum. Yutarken tabi ki hissettim fakat evdeki çalışan bana kürdan olduğunu söylemedi. Onun içerisine atmış, o da korkusundan herhalde söylemedi. Bir kötü niyeti zaten olamaz" dedi.

"BÖBREK TAŞI DÜŞÜRÜYORUM DEDİM"

Şener yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Ben bir hafta sonra inanılmaz ağrılarla hastaneye gittim. 'Herhalde böbrek taşı düşürüyorum' dedim. Çünkü unuttum ben onu, o gün acıdı boğazım bir şey yırttı... Bir kağıt falan kaldı diye düşündüm. Baktılar ultrasonla kürdan olduğu için hiçbir yerde gözükmedi. Ama kan değerlerimde inanılmaz bir şey var. Bağırsağımı deldiği için bayağı da kan kaybetmişim o bir haftalık sürede, değerlerim değişik çıktı... Doktorum, 'Şu anda tehlikeli, sana acil kamerayla bakmam lazım' dedi. Beş dakikalık bir işlem diye girdim, gözümü açtığımda 1,5-2 saate yakın zaman geçmiş. 'Kürdan çıkardık' dediler kursağından. O zaman aklıma geldi, o yuttuğum şey kürdanmış. Atlatmış oldum. Üç gün hastanede kaldım."

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Demet Şener
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