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Demi Rose Meksika tatilinden paylaştı! Altına hiçbir şey giymeyip...

25.05.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni olduktan sonra paylaşımlarıyla tanınan ve kıvrımlı modeller arasına eklenen Demi Rose Meksika tatilinden paylaştı. Altına hiçbir şey giymeyen model sere serpe uzandı. Bakın bikini bölgesini nasıl kapadı...

Demi Rose Meksika tatilinden paylaştı! Altına hiçbir şey giymeyip...

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren İngiliz model Demi Rose şu sıralar Meksika'da tatilde. Sık sık kıvrımlarını sergileyen güzel model yine bikinisiyle pozlar verdi.

Demi Rose ancak bu sefer bikini altı giymedi. Havuz kenarında sere serpe yatan model bikini bölgesini şalıyla kapamayı tercih etti.

Seks sembolü olduğunu düşünen ve sıklıkla kıvrımlarını sergileyen Demi Rose'a rekor beğeni ve yorum geldi.

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Hayranları bu pozlardan rahatsızlık duymazken modele "Tam bir deniz kızısın" dedi.

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10 yıldır modellik yapan Demi Rose kısa süre önce şu sözleri söylemişti:

Seçim öncesi paylaşımı gündem oldu! Seçim öncesi paylaşımı gündem oldu!

"Her zaman modellik yapmak istemişimdir ve sonunda oraya vardığımda bunu bir lütuf olarak değerlendirdim çünkü zorbalığa uğrayarak büyüdüm ve pek fazla arkadaşım yoktu."

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Demi Rose sosyal medya

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