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Tuba Büyüküstün seçim öncesi paylaşımıyla gündeme geldi

25.05.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Tuba Büyüküstün seçim öncesi paylaşımıyla gündeme geldi. Güzel oyuncu 28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yaptığı paylaşımda "Neye 'evet' dediğini bil" yorumunda bulundu.

Tuba Büyüküstün seçim öncesi paylaşımıyla gündeme geldi

Cesur ve Güzel, Sefirin Kızı, Zeytin Ağacı gibi dizilerdeki performansıyla öne çıkan Tuba Büyüküstün sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bir paylaşım yapan oyuncu duygularını paylaştı.

"Birbirimizden ayrı değiliz hiçbirimiz" diyen Tuba Büyüküstün paylaşımında "Ayrışmak karşı karşıya gelmek yerine bütünün parçaları olduğumuzu bilsek ve buna sahip çıksak... Hepimiz aynı şeyi istemiyor muyuz kendimiz ve ülkemiz için?" diye sordu.

Ekran Alıntısı
Hayalindeki ülkeyi yazan Büyüküstün devamında ise "Bir takım taraftarı gibi değil bilinçli oy kullan! Araçtır gözünü, kulağını kapatma. Neye evet dediğini bil" dedi.

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Tuba Büyüküstün sosyal medya Oyuncu

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