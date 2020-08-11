Demir bükme ve kesme makinelerinin ihracatı devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Ademsan Makine'nin alt markası Albayrak Makine, pandemi süreci sonrası demir bükme ve kesme makinelerinde ihracatını artırdı.

Ademsan Makine'den yapılan açıklamaya göre, son aylarda gerek Türki devletler gerekse Avrupa'ya ihracatını artıran Albayrak Makine, inşaat sektörünün önemli demirbaş ürünlerinden demir kesme ve bükme makineleri taleplerini karşılamaya devam ediyor.

Yenilikçi, teknolojik ve uygun fiyatlı özellikleri ile rakiplerinden bir adım öne çıkan Albayrak Makine, her ihtiyaca yönelik demir makineleri üretiyor, büyük inşaat projelerinden daha küçük projelere kadar herkese uygun çözümler sunuyor, hatasız ve hızlı olmasıyla bilinen inşaat alanında yine aynı şekilde dayanıklı, kullanımı kolay ve yaygın servis ağıyla hizmet veriyor.

- Demir bükme makineleri uzun yıllar sorunsuz çalışıyor

Makinelerin imalatında özel dizayn şanzıman sistemi kullanılırken, dişliler özel dövme çelikten imal ediliyor. Bu sayede makinelerin dayanıklılıkları artırılırken, kırılma ve aşınma ihtimalleri en aza indirgeniyor. Projeye göre özel imal edilen makineler, kapasitelerine göre -60 mm arasındaki kalınlıklarda demir bükümü için kullanılabiliyor.