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Demir, Esentepe Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti

KASTAMONU HABERLERİ  | 21.08.2020 14:22 | Son Güncelleme

İş adamı Murat Demir, Esentepe Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.26.

İş adamı Murat Demir, Esentepe Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.
26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve iş adamı Murat Demir, Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı’yı makamında ziyaret ederek Kastamonu’daki sağlık yatırımları hakkında bilgi aldı. Demir, aynı zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bilgi alarak, tüm sağlık çalışanlarına yaptıkları mücadeleden ötürü teşekkür etti. Ardından Demir, Esentepe Mahallesini ziyaret etti. Demir, Esentepe Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine atıl olan okul binasının Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Aile Sağlığı Merkezine dönüştürüldüğü binayı ziyaret etti.
Ziyaret sonrası konuşan Demir, “İç tefrişatı ve tıbbi cihaz temini tamamlandıktan sonra halkımızın hizmetinde olacak inşallah. Esentepe Mahallemizin kıymetli sakinlerine hayırlı olsun, uğurlu olsun” dedi.

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