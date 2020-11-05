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Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçı

SİVAS HABERLERİ  | 05.11.2020 19:54 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçı

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile Azerbaycan ekibi Karabağ arasında yapılacak I Grubu 3. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Bekim Zogaj (İsviçre)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Ninga, Yatabare

Karabağ: Magomedaliyev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Guerrier, Matic, Garayev, Andrade, Ozobic, Zoubir, Owusu.

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