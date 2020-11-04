Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçına doğru

SİVAS (AA) - Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Gurbanov, karşılaşmanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Sivasspor ve Karabağ takımlarının grupta henüz puanla tanışamadıklarını anımsatarak, "İki takım için bu oyun önemli. Sivasspor gibi biz de yarınki maçı kazanmayı çok istiyoruz." dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın bugünkü açıklamalarını dinlediğini ve rakiplerinin de galip gelmek için her şeyi yapacaklarını dile getiren Gurbanov, aynı fikirlerin kendilerinde de olduğunu ifade etti.

Türkiye ligi ile Azerbaycan ligi arasında fark olduğunu vurgulayan Gurbanov, "Yarın en üst düzeyde oynayarak güzel netice elde etmek için oynayacağız. Her iki takıma başarılar diliyorum." diye konuştu.

- "Başka ülkede değiliz, öz vatanımızdayız"

Azerbaycan ve Türkiye'nin iki devlet, bir millet olduğunu söyleyen Gurbanov, bunu yıllardır hissettiklerini belirtti.