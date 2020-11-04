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Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçına doğru

SİVAS HABERLERİ  | 04.11.2020 20:16 | Son Güncelleme

Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov: - "Sivasspor'a karşı kazanmak için mücadele edeceğiz" - "Milletçe Türk futbolunu yakından izliyoruz. Türkiye büyük bir dostumuz ve büyük bir kardeşimiz"

SİVAS (AA) - Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Gurbanov, karşılaşmanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Sivasspor ve Karabağ takımlarının grupta henüz puanla tanışamadıklarını anımsatarak, "İki takım için bu oyun önemli. Sivasspor gibi biz de yarınki maçı kazanmayı çok istiyoruz." dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın bugünkü açıklamalarını dinlediğini ve rakiplerinin de galip gelmek için her şeyi yapacaklarını dile getiren Gurbanov, aynı fikirlerin kendilerinde de olduğunu ifade etti.

Türkiye ligi ile Azerbaycan ligi arasında fark olduğunu vurgulayan Gurbanov, "Yarın en üst düzeyde oynayarak güzel netice elde etmek için oynayacağız. Her iki takıma başarılar diliyorum." diye konuştu.

- "Başka ülkede değiliz, öz vatanımızdayız"

Azerbaycan ve Türkiye'nin iki devlet, bir millet olduğunu söyleyen Gurbanov, bunu yıllardır hissettiklerini belirtti.

İstanbul'da oynadıkları Villarreal maçında kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Gurbanov, şunları kaydetti:

"Bize çok büyük ilgi gösterildi. Sivas'a geldiğimizde de bugün havalimanında bunu hissettik. Bütün Türk milletine teşekkür ediyorum. Bizim hem acı günümüzde hem de iyi günümüzde yanımızdalar. Havalimanında bana Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi. Onları evimin en güzel köşesinde saklayacağım. Bugün yine hissettim ki, biz başka ülkede değiliz, öz vatanımızdayız. Futbol bir spor ve Sivasspor'a karşı kazanmak için mücadele edeceğiz ve bu sadece sahada. Milletçe Türk futbolunu yakından izliyoruz. Türkiye büyük bir dostumuz ve büyük bir kardeşimiz."

UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce de mücadele ettiklerini ancak gruptan çıkamadıklarını hatırlatan Gurbanov, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her seferinde çok iyi mücadele ediyoruz ve çok güzel şanslarımız oldu. Ama bazı maçlarda bazı talihsizlikler yaşadık. Her maça çalıştık ve başa baş mücadele ettik. Hedefimiz elbette ki, her maçta galip gelmektir. Her maçta galip gelmeyi çok istiyoruz ama henüz bunu gruplarda elde edemedik. Büyük bir tecrübe topluyoruz, son yıllarda gruplarda daha çok işler yapmaya başladık. Bu tecrübelerin gelecek açısından bizlere çok faydalı olacağına inanıyorum.”

Takım kaptanlarından Gara Garaev ise grupta iki takımın da henüz puanının bulunmadığını anımsatarak, "İki takım da kazanmak için oynayacak. Elimizden gelen mücadeleyi vererek sahadan galip ayrılmak istiyoruz." dedi.

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