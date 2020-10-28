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Demir Grup Sivasspor-Maccabi Tel-Aviv maçına doğru

SİVAS HABERLERİ  | 28.10.2020 20:29 | Son Güncelleme

Maccabi Tel-Aviv Teknik Direktörü Donis: "Bizi yarın zor bir mücadele bekliyor"

SİVAS (AA) - Maccabi Tel-Aviv Teknik Direktörü Giorgos Donis, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları karşılaşmanın zor olacağını söyledi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Donis, yarın oynanacak karşılaşmayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Gruptaki tüm maçların zor olduğunu belirten Donis, "Bizi yarın zor bir mücadele bekliyor. Çok iyi bir rakiple oynayacağımız için zor bir müsabaka olacak." dedi.

Donis, Sivasspor'un gruptaki ilk maçında Villarreal'e karşı çok iyi oynadığını vurgulayarak, kırmızı-beyazlı ekibin 90 dakika boyunca atak futbol sergilediğini ifade etti.

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini anlatan Donis, zor müsabakaya hazır olduklarını kaydetti.

Takımında geçen ay 12 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını anımsatan Donis, bu futbolcuların kondisyonunu adım adım geri kazanmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu periyotta 3-4 günde maçlar yaptıklarını belirten Donis, bu tür olumsuzlukların sıkıntısını yaşadıklarını ifade etti.

Donis, sahaya süreceği ilk 11 seçiminde çok iyi karar vermesi gerektiğini de aktararak, çok güzel bir stadyumda, güzel bir şehirde ve güzel bir havada maç oynayacaklarını belirtti.

Toplantıya katılan futbolcu Dan Biton da karşılaşmayı kazanmak istediklerini ifade etti.

Bu arada Maccabi Tel-Aviv, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basına kapalı yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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