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Demir Grup Sivasspor-Malmö maçının ardından

25.08.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson: - "Atmosfer çok iyiydi, rakip çok baskılı ve dirayetli oynadı"

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen İsveç ekibi Malmö'nün teknik direktörü Andreas Georgson, elemeleri geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Georgson, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Sivasspor'un taraftar desteğiyle oynadığını hatırlatarak, "Atmosfer çok iyiydi, rakip çok baskılı ve dirayetli oynadı." dedi.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını vurgulayan Georgson, "Takımımla çok gurur duyuyorum. Gösterdikleri disiplin, ortaya koydukları disiplin çok etkileyiciydi. Rakibin yaptığı atakları genel olarak durdurmayı başardık ve oyun süresince onların ataklarına iyi cevap verdik. Elimize geçen fırsatları ise iyi değerlendirerek gole dönüştürdük. Bu sebeple takımımdan çok memnunum, bu elemeleri geçmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

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