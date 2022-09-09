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Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag maçının ardından

09.09.2022 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: - "Maça kötü başladık ve hata yapıp gol yedik ama hiçbir zaman da oyundan kopmadık"

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyuncularını mücadelesinden dolayı kutladı.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, rakiplerinin grubun en güçlü takımı olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan mutlak puan almaları gerektiğini belirten Çalımbay, "Maça kötü başladık ve hata yapıp gol yedik ama hiçbir zaman da oyundan kopmadık." dedi.

Karşılaşmanın baskılı geçtiğini vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Baskıda yedik, 10 kişi de kaldık ama gerçekten takımım maçın başından sonuna kadar hatalar yapsa da mükemmel şekilde mücadele etti. Mükemmel şekilde bir maç oldu ve çok çekişmeli geçen bir maç oldu. Bunun için şu anda gruptaki herkesin birer puanı var. Esas maçlar bundan sonra başlayacak. Ben takımıma güveniyorum, hazır olmayan arkadaşlarımız var. Onlar da o zamana kadar hazır oldukları takdirde gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Maçı kaybedebilirdik de kazanabilirdik de. Çok çekişmeli, güzel bir maç oldu, gerçekten bir Avrupa maçı oldu. Oyuncularımı mücadelesinden dolayı kutluyorum."

Karşılaşmada kendilerine destek veren taraftarlara teşekkür eden Çalımbay, "Maç sonuna kadar destek verdiler. Bu desteği verme nedenleri de sahadaki arkadaşlarımızın mücadelesini görmeleriydi. Yeni gelen arkadaşlarımızın etkili olacaklarını gördüler. Bu nedenle de büyük bir destek verdiler." diye konuştu.

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