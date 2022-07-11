Demir metal mi, ametal mi? Demir periyodik tabloda hangi gruptadır?

Demir elementi ismini Latince Ferrum’dan almıştır. Kimyasal simgesi Fe olan demirin atom numarası 26’dır. Bu element, element tablosunda 4. satır ve 8. sütunda yer almaktadır. 26. atom olan demir 8 – B grubunda bulunur. Demir elementinin atom ağırlığı 55,845 g/moldur. Yoğunluğu ise 7,874 g/cm3 olarak hesaplanmıştır. Demir elementi 1538 °C derecede erimektedir.

Demir elementinin keşfi çok eski uygarlıklara dayanmakta olup yaklaşık 5000 yıldır insanlar tarafından kullanılmaktadır. Nemli havalarda çabuk paslanabilen demir elementi, milattan önce 2000 yılları içerisinde ise Mezapotamya ve Anadolu bölgelerinde eritilerek kullanılmıştır. Demirin eritilmesi tarihi açıdan çok önemlidir; çünkü farklı bir çağın açılmasına neden olmuştur. Demirin milattan önce 1200 – 1000 yılları içerisinde dünya üzerindeki kullanımı arttığı için bu döneme Demir Çağı ismi verilmiştir. Bir çağa isim olan demir ametal midir?

Demir periyodik tabloda hangi gruptadır?

Element tablosunun 4. periyodunun 8. grubunda yer alan demir metal midir? Demirin atom numarası 26'dır. Fe sembolü ile gösterilir ve bir metaldir. Bu element yeryüzünde en yaygın olan ikinci metal ve dördüncü element olarak bilinmektedir.

Demir, parlak, esnek, dövülebilir ve rengi gümüş grisi olan bir metaldir. Kimyasal olarak aktif bir metal olan demir, doğada en çok Demir (II) ve Demir (III) formundadır.



