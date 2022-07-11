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Fosfor metal mi, ametal mi? Fosfor periyodik tabloda hangi gruptadır?

08.07.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fosfor, ismini Yunancada “ışık getiren” anlamına gelen phosphoros kelimesinden almıştır. Hennig Brandt, 1669 yılında fosforu ilk ayrıştıran simyacıdır. Hennig Brandt, başta fosforun altına dönüştürebileceği bir felsefe taşı olduğunu sanmıştır. Ancak parasız kalınca fosforu ayrıştırarak satmak zorunda kalmıştır. Şimdilerde porselen yapımından ateş yakmak için kullanılan kibritlerin yapımına kadar farklı amaçlara hizmet eden fosfor metal mi yoksa ametal midir?

Fosfor metal mi, ametal mi? Fosfor periyodik tabloda hangi gruptadır?

Fosfor doğada genellikle iki renkte bulunur. Bunlar kırmızı fosfor ya da beyaz fosfordur. Zehirli ve cilde temas ettiğinde ciddi yanıklara neden olabilecek olan beyaz fosfor, karanlıkta parlar ve hava ile temas ettiğinde kendi kendine tutuşabilir.

Kırmızı fosfor ise beyaz fosforun aksine zehirli değildir. Beyaz fosfor ışık yayan ya da yakıcı aletlerde kullanılır. Kibritleri tutuşturmak için, kibrit kutusunun kenarlarında yer alan kısımlarda kırmızı fosfor bulunur.

Kibrit kutusunun yanı sıra fosfor, gübre sanayisinde de kullanılır. Bunun dışında fosfor, cam ve porselen yapımı için fosfora ihtiyaç duyulur. Bu kadar geniş kullanım alanında değerlendirilen fosfor metal midir?

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Fosfor periyodik tabloda hangi gruptadır?

Periyodik cetveldeki 3. periyodun 15. grubunda yer alan fosfor ametal midir? Atom numarası 15, kimyasal simgesi P olan fosfor ametal özelliği gösteren bir elementtir.

Ametallerin özellikleri arasında şunlar vardır;

  • Katı, sıvı ya da gaz halde olabilen ametallere örnek olarak oksijen, brom, fosfor verilebilir.Oksijen, Azot, , Klor gibi maddeler oda sıcaklığında gaz, brom sıvı ve Karbon, Fosfor,İyot ise oda sıcaklığında katı halde bulunan ve ametal özelliği gösteren elementlere örnektir.
  • Metallere özgü özellikler taşımaz. Yani ısıyı ve elektrik akımını iletmez.
  • Ametallerin ortak özellikleri oldukça azdır.
  • Karbon, azot, oksijen, kükürt, selenyum, flor, klor, brom, iyot ve soy gaz gibi elementler ametal özelliği taşır.
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