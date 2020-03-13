YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Demir: “Panik yok, birlikte atlatacağız”

Demir: “Panik yok, birlikte atlatacağız”

SAMSUN HABERLERİ  | 13.03.2020 14:20 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ’salgın hastalıklarla mücadele’ konusunda önlemlerini artırırken Başkan Mustafa Demir, "Küresel salgın haline gelen korona virüsü paniğe kapılmadan el birliğiyle atlatacağız" dedi.Samsun’da Büyükşehir Belediyesi, merkez binasındaki hizmet birimlerinin yanı sıra kamu hizmeti veren diğer binalarında, ayrıca raylı sistemden otobüslere tüm ulaşım araçlarında dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yürütüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ’salgın hastalıklarla mücadele’ konusunda önlemlerini artırırken Başkan Mustafa Demir, "Küresel salgın haline gelen korona virüsü paniğe kapılmadan el birliğiyle atlatacağız" dedi.
Samsun’da Büyükşehir Belediyesi, merkez binasındaki hizmet birimlerinin yanı sıra kamu hizmeti veren diğer binalarında, ayrıca raylı sistemden otobüslere tüm ulaşım araçlarında dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yürütüyor. ’Salgın Hastalıklarla Mücadele’ konusunda önlemleri artırdıklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Küresel salgın haline gelen korona virüsü paniğe kapılmadan elbirliğiyle atlatacağız" açıklamasında bulundu.

Tüm hizmet birimlerinde hijyen önlemleri
Çin’de ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan korona virüsünün Türkiye’de de görülmesinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi rutin dezenfektasyon işlemlerini sıklaştırdı. Raylı sistemlerden otobüslere, hizmet birimlerinden ortak kullanım alanlarına ve sosyal tesislere kadar birçok noktada dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi hizmet binası giriş ve katları ile tüm belediye tesislerinin yanı sıra raylı sistem duraklarına da dezenfektan cihazları yerleştirildi.

Ülke genelinde başarılı mücadele
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ’küresel salgın’ haline gelen korona virüsüne karşı ülke olarak bugüne kadar etkin ve başarılı bir mücadele verildiğine dikkat çekerek, "Bu süreci, el birliğiyle, rehavete ve paniğe kapılmadan, el birliğiyle atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Demir’den ’resmi makam’ uyarısı
Başkan Mustafa Demir, vatandaşların resmi makamlar tarafından yapılanların haricinde hiçbir söylemi dikkate almamasını da isteyerek, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Bundan sonra vatandaşlarımıza düşen gerekli hijyen kurallarına dikkat etmek, bu kurallara uymak olacaktır" dedi.

Vatandaşlar uygulamalardan memnun
Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi’nin salgın tehlikesine karşın hem personelin hem de vatandaşın sağlığını ön planda tutması, Samsunluların memnuniyetine yol açtı. Düşüncelerini dile getiren Erkan Çebitürk adlı vatandaş, "Bütün dünyada salgın tehlikesi sürüyorken Büyükşehir Belediyemizin, adeta öncü olarak dezenfekte uygulamalarını başlatmasından son derece memnunuz. İnsan sağlığını ön planda tuttukları için başta Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere tüm Büyükşehir yöneticilerini kutluyorum" diye konuştu.

“Büyükşehir, sağlık konusunda hassas”
Büyükşehir Belediyesi’nin insan sağlığı konusundaki hassasiyetini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Oğuzhan Çimen ise düşüncelerini, "Yerinde ve tam zamanında yapılmış uygulamalar. Belediyemiz her konuda hassas olduğu gibi bu konuda da anında aldığı önlemlerle hassasiyetini gösterdi. İnşallah Samsunumuza korona virüsü gelmeden bu tehlikeyi atlatırız" sözleriyle dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı! Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Canik’te korona virüsü riskine karşı önlem

Canik’te korona virüsü riskine karşı önlem

Turuncu bayrak başvuruaları başladı

Turuncu bayrak başvuruaları başladı

Başkan Aşgın’dan merkez ilçeye hayırlı olsun ziyareti

Başkan Aşgın’dan merkez ilçeye hayırlı olsun ziyareti

Zeytinyağı fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu

Zeytinyağı fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu

Ataşehir Belediyesi okulları, ibadethaneleri ve parkları mikrop ve virüslere karşı ilaçlıyor

Ataşehir Belediyesi okulları, ibadethaneleri ve parkları mikrop ve virüslere karşı ilaçlıyor

Samsun Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:18
Sabah
06:43
Öğle
12:49
İkindi
16:07
Akşam
18:46
Yatsı
20:05

Samsun Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Acil Şifa Eczanesi
Ilkadim
Karadeniz Eczanesi
Ilkadim
Zeynep Eczanesi
Ilkadim
Cağaloğlu Eczanesi
Atakum
Sezin Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu Samsun'da yakalandı

GÜNCELLEME - FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu Samsun'da yakalandı

Büyük Cami’nin çehresi değişecek

Büyük Cami’nin çehresi değişecek

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

Şeker pancarı üretimi bilgilendirme toplantısı

Şeker pancarı üretimi bilgilendirme toplantısı

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.