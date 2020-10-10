YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.10.2020 12:48 | Son Güncelleme

Denizli’de gövdesi demir parmaklıklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından parmaklıklar genişletilerek kurtarıldı.Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesinde iki yavru köpek demir parmaklıkların arasında geçerken biri sıkışarak parmaklıklar arasında kaldı.

Denizli’de gövdesi demir parmaklıklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından parmaklıklar genişletilerek kurtarıldı.
Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesinde iki yavru köpek demir parmaklıkların arasında geçerken biri sıkışarak parmaklıklar arasında kaldı. Sahibinin uğraşları sonucu yavru köpek kurtarılamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler demir parmaklıkları genişleterek köpek yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı. Sonrasında köpek sahibine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlarGünlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlar
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Başkan Ceyhun: “Şehir Hastanemiz 2021 yılı sonunda hizmete girecek"
Başkan Ceyhun: “Şehir Hastanemiz 2021 yılı sonunda hizmete girecek"
Azerbaycan’a destek konvoyu düzenlendi
Azerbaycan’a destek konvoyu düzenlendi

Denizli Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:00
Öğle
12:56
İkindi
16:08
Akşam
18:41
Yatsı
19:56

Denizli Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Bahar Eczanesi
Merkezefendi
Gülriz Eczanesi
Merkezefendi
Saltak Eczanesi
Merkezefendi
Yapıcı Eczanesi
Merkezefendi
Merve Yamuç Eczanesi
Pamukkale
Sevil Eczanesi
Pamukkale
Tugay Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Denizli'de ameliyattan sonra uyandırılamayan küçük kız yaşamını yitirdi
Denizli'de ameliyattan sonra uyandırılamayan küçük kız yaşamını yitirdi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Denizli’de kurallara uymayan ve vaka tespit edilen işletmeler cezalandırılacak
Denizli’de kurallara uymayan ve vaka tespit edilen işletmeler cezalandırılacak
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.